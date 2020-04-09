Başkan Özcan, Salı Pazarı'nın taşınması için çağrıda bulundu AYDIN (İHA) – Korona virüs tedbirleri kapsamında pazar alanlarını sık sık denetleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Devlet Su İşleri'ne ait arazinin Nazilli Belediyesi'ne ücretsiz tahsis edilmesi ve Salı Pazarı'nın söz konusu alana taşınması konusunda gerekli...

AYDIN (İHA) – Korona virüs tedbirleri kapsamında pazar alanlarını sık sık denetleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Devlet Su İşleri'ne ait arazinin Nazilli Belediyesi'ne ücretsiz tahsis edilmesi ve Salı Pazarı'nın söz konusu alana taşınması konusunda gerekli yazışmaların başlatılacağını belirterek devlet büyüklerinden destek istedi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, beraberinde Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Kemal Cansız ve zabıta ekipleri ile birlikte sabah erken saatlerde Perşembe Pazarı'nda denetlemelerde bulundu.

İlçe semt pazarlarına ilişkin genelgenin yayınlanmasının ardından pazar alanlarının bariyerlerle kapatılması, tezgah aralarında en az üçer metre mesafe bırakılması, sebze ve meyvelerin poşetlenmesi, alana içerideki esnaf sayısının en fazla 2 katı kadar vatandaş alınması konusunda talimat veren Başkan Özcan, halk sağlığının korunması için sıkı tedbirler aldı.

82 mahallenin tamamında gerçekleştirdiği örnek çalışmalarla adından söz ettiren Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Salı Pazarı'nın kapalı bir alana taşınması için de çalışmalara başlayacaklarını müjdeledi.

Konuya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Özcan; "Salı Pazarı bizim en büyük pazarlarımız arasında yer alıyor. Devlet büyüklerimize konuyu iletmek için çalışmalarımızı hazırladık. Yazılı bir müracaatımız olacak. Salı Pazarı'nın şu an itibariyle Erozyonla Mücadele Müdürlüğü olarak kullanılan ve lağvedilen DSİ arazisinin Nazilli Belediyesi'ne bedelsiz tahsis edilmesini istiyoruz. İktidardan ve muhalefetten sayın milletvekillerimizden bu konuda bizi desteklemelerini bekliyoruz. Valimizden, kaymakamımızdan tüm il ve ilçe başkanlarımızdan bunu rica ediyorum. Bugün yazılı müracaatımızı ilgili makamlara yapacağız. Eğer o arazi bize tahsis edilirse Nazilli'mize yakışır şekilde modern ve hijyenik bir pazar alanına ve sosyal tesise dönüştüreceğiz. Hem o bölgemizi rahatlatmak hem atıl kalmış devlet arazisini değerlendirmek istiyoruz. Allah korusun bir felaket anında itfaiye aracının, ambulansın Salı Pazarı'na girmesi mümkün değil. Şu anki gibi pandemik vakalarda bu bölgeleri kontrol etmek çok zor. Gelin, el ele hep birlikte bu projeyi Nazilli'mize kazandıralım" diyerek devlet büyüklerine çağrıda bulundu.

Salı Pazarı'na ilişkin çok sayıda şikayet aldıklarını dile getiren Oda Başkanı Cansız, "Başkanımızın bu konuda her söylediği kelimenin arkasındayım. Salı Pazarımız 20 yıldır bu sıkıntıyı yaşıyor. Eğer başkanımız bunu başarırsa biz çok mutlu oluruz, sonuna kadar arkandayım" diyerek tüm pazarcı esnafı adına Başkan Özcan'a teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA