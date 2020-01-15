Başkan Köse'den "Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" değerlendirmesi

15.01.2020 18:08 | Son Güncelleme: 15.01.2020 18:08

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 2019'da 20'incisi düzenlenen "Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali"nin geniş kitlelere ulaştığını, bu yılki hedeflerinin çok daha geniş kitlelere ulaşarak festivali tüm dünya ile paylaşmak olduğunu belirtti.

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Komite Başkanı Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, özelde Safranbolu, genelde Türkiye'nin kültürel mirasına sahip çıkmak ve geleceğe taşınması amacıyla 20 yıldır "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla festivalin düzenlendiğini anımsattı.

Festivalin 2004'te uluslararası boyut kazandığına değinen Köse, şunları kaydetti:

"UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi evleriyle ünlü ilçemiz Safranbolu, yaptığı festival kapsamında her yıl belgesel ve fotoğraf yarışması da düzenlemektedir. Ünlü Film ve Görüntü Yönetmeni Hayri Çölaşan tarafından 2019'da gerçekleştirilen çalışmada uluslararası değerlendirme kriterlerine göre ülkemizdeki en büyük belgesel film festivali Altın Safran oldu. Çölaşan'ın yaptığı araştırmada, Türkiye'de gerçekleştirilen tüm festivaller arasında festivalin gün sayısından uluslararası olmasına, proje yarışmasından panel ve söyleşilere, film gösterimlere kadar pek çok değerlendirme yapıldı. Değerlendirmelerin sonucunda ise Altın Safran Belgesel Film Festivali alanında en büyüğü oldu."

Bununla gurur duyduklarını ve festivalin büyüyerek devam edeceğini aktaran Köse, "Amacımız sadece belgesel filmcileri değil halkımızı da festivale dahil etmek. 2019 yılında 20'incisini gerçekleştirdiğimiz festivalimizin oldukça geniş kitlelere ulaştığını ve ses getirdiğini düşünüyorum. Bu yıl hedefimiz çok daha geniş kitlelere ulaşarak festivalimizi tüm dünya ile paylaşmak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA