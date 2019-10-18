Başkan Faruk Özlü "İstihdam politikalarını birlikte yürüteceğiz"

18.10.2019 16:19

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü İŞKUR Düzce İl Müdürü Ferhat Acar ile bir toplantı düzenledi. Toplantıda belediye ile iş birliği halinde yürütülen projeler ve istihdam olanaklarının artırılmasına yönelik yapılacak çalışmalar değerlendirildi.



Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, gerek mahalle ziyaretlerinde kendisine iletilen gerekse Düzce'de yapılan sosyolojik araştırmalarda en önemli ihtiyaç olarak öne çıkan işsizlik ve istihdam olanaklarına ilişkin somut adımlar atıyor. İŞKUR Düzce İl Müdürü Ferhat Acar ile bir toplantı yapan Başkan Özlü, belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinin de hazır bulunduğu görüşmede Düzce'de halkın iş sahibi olma ve meslek edinme konusunda desteğe ihtiyacı olduğunu belirterek "Vatandaşlarımız meslek edinme konusunda kendisine fırsatlar sunulmasını istiyor, burada yaşayan gençler bu fırsatları değerlendirerek kendilerini geliştirmek istiyor. İŞKUR bu konuda Türkiye çapında önemli projelere imza atıyor, biz de istiyoruz ki bu çalışmaları daha aktif hale getirmek. Belediye olarak elbette istihdam olanağı sağlama şansımız yok. Ancak bünyemizde kurduğumuz BELMEK ile özellikle kadınlarımızın yeteneklerini destekleyerek kısa süre içinde kendilerini geliştirmelerini ve meslek sahibi olmalarını hedefliyoruz. İŞKUR ile süregelen bir projemiz var; Toplum Yararına Proje, bu konuda ne yapacağız konunun tüm muhatapları ile değerlendiriyoruz. İstihdam politikasını birlikte yöneterek çözüm noktasında bir karar alalım. İşsizlik sorununu tamamen ortadan kaldıralım" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA