Başkan Çorbacı güven tazeledi

KARABÜK (İHA) - Karabük Yeniceliler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin gerçekleştirdiği 2. Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Murat Çorbacı güven tazeledi.

Karabük'te üç yıl önce açılışı yapılan Yeniceliler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Olağan Kongresi Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongrenin açılış konuşmasını yapan mevcut başkan Murat Çorbacı, üyelerin hayatını kolaylaştırmak, birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla kurulan derneğin iyi bir yol aldığını belirtti.

"Derneğimizi kurulduğunda yönetim kurulu arkadaşlarımızla önce hemşerilerimizi ziyaret ederek onları, derneğimizden haber dar ettik" diyen Çorbacı, "İş yerlerinde, evlerinde ziyaret gerçekleştirdik. Böyle bir dernek var bizimle olun dedik. Sağ olsunlar bizi dinleyip aramıza katıldılar üye oldular. Bu süreçte bizlere destek oldular. Kısa sürede hatırı sayılır bir üye sayısına ulaştık. Dernek büro açılışımızı yaptıktan sonraki süreçte, bizlere ulaşan derdim var diyen bütün hemşerilerimizi dinledik. Yapabileceklerimizi yapmaya çalıştık yapamadıysak da onlara yol gösterdik" ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde, üyeleriyle birlikte derneği daha güçlü ve söz sahibi yapmak tek hedefleri olduğunu belirten Çorbacı, "Karabük'te 25 bin Yeniceli olduğu düşünüldüğünde bu yapabilmemiz mümkün. Gücümüzün farkına varmalı ve bunun için hep birlikte çalışmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi tamamlarken bizlere bu güne kadar destek olan başta üyelerimize, hayırseverlerimize, siyasi parti temsilcilerine, sivil toplum kuruluşlarına, iş insanlarımıza ve yönetim kurulumuza teşekkür eder, ikinci genel kurulumuzun hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu.

Konuşmanın ardından tek liste ile gidilen seçimde Murat Çorbacı yeniden başkan seçildi. Yeniceliler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin Yönetim Kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu:

Ercan Cebecik, Tevfik Karaman, Mevlüt Çalış, İbrahim Demirci, Refik Köroğlu, Cevdet Demir, Birol Sarıvaz, Hüseyin İncebacak, Mustafa Çorbacı, Hüdaverdi Zıvgaoğlu, Sefa Odabaş, İlyas Ekmekçi, Sedat Ekmekçi, Fatih Arslan, Ferdi Kökçü ve Ramazan Tefenli"

Denetim kurulunda ise Necati Ton, Kerem Demir ve Türkcan Cantürk yer aldı. - KARABÜK