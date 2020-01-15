Başkan Böcek'in Ankara temasları

15.01.2020 23:12 | Son Güncelleme: 15.01.2020 23:17

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Ankara'da düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'ne katılan Başkan Böcek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile de görüştü.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ankara'da ilk olarak Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'ne katıldı. Başkan Böcek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer belediye başkanları ile birlikte serginin açılış kurdelesini kesti.



Sergiyi gezdi



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte ATO Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleşen sergiyi gezdi.



CHP ve İYİ Parti'ye ziyaret



Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Böcek'in sonraki durağı CHP Genel Merkezi oldu. Başkan Böcek parti genel merkezinde CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile görüştü. Torun ile bir süre sohbete den Başkan Böcek daha sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti. Başkan Böcek, Yavaş ile bir süre sohbet ederek belediye çalışmaları hakkında fikir alış verişinde bulundu.



Kılıçdaroğlu ile Antalya'yı konuştu



Başkan Böcek Ankara temasları çerçevesinde son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na hizmetlerini anlatan Başkan Böcek, Antalya ile ilgili konular ve projeleri ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Başkan Böcek görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Sayın Genel Başkanımız ile Antalyamızı konuştuk, projelerimizi anlattık ve her zaman olduğu gibi tam desteğini aldık" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA