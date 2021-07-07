Başkan Atay'dan, sahte anketör uyarısı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, şahsını ve Efeler Belediyesi adını kullanarak vatandaşları telefonla arayıp anket yapmak isteyen kişilere karşı uyarıda bulundu.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, şahsını ve Efeler Belediyesi adını kullanarak vatandaşları telefonla arayıp anket yapmak isteyen kişilere karşı uyarıda bulundu.

Efeler Belediyesi tarafından yapılan anketlerin yüz yüze yapıldığına dikkati çeken Başkan Atay, vatandaşları telefonla arayarak kendilerini Efeler Belediyesi personeli olarak tanıtan kişiler hakkında yasal işlem yapılacağını belirtti.

Başkan Atay, yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı: "Değerli Efeler Halkı; sizleri telefonla arayıp, anket yapmak isteyenlerle Efeler Belediyesi ve şahsımın bir ilgisi yoktur. Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen anketler yüz yüze yapılmaktadır. Söz konusu kişilerin tacize varan davranışları hakkında yasal işlem yapılacaktır. Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz." - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı