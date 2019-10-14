Başı demir parmaklıklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Başı demir parmaklıklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Hatay'ın Antakya ilçesinde başı demir kapının parmaklıklarına sıkışan 6 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

14.10.2019 14:42
Başı demir parmaklıklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Hatay'ın Antakya ilçesinde başı demir kapının parmaklıklarına sıkışan 6 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Olay, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Akar İlkokulunun bahçesinde arkadaşlarıyla oynayan çocuğun kafası, demir kapının parmaklıklarına sıkıştı. Çocuğun yardım çığlıklarını duyanlar durumu itfaiyeye bildirdi.


Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, demir parmaklıkları keserek çocuğu kurtardı. - HATAY

Kaynak: İHA
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