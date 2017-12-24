Başbakan Yıldırım, Valilik ve Belediyeyi Ziyaret Etti
Başbakan Yıldırım, Valilik ve Belediyeyi ziyaret ettiKİLİS - Başbakan Binali Yıldırım, Kilis Valiliği ile Belediyesi'ni ziyaret etti.
Başbakan Yıldırım, Valilik ve Belediyeyi ziyaret etti
KİLİS - Başbakan Binali Yıldırım, Kilis Valiliği ile Belediyesi'ni ziyaret etti.
AK Parti Kilis İl Kongresine katılmak üzere Kilis'e gelen Başbakan Yıldırım, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'ı makamında ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası Başbakan Yıldırım, Kilis Belediyesine yürüyerek geçti. Belediyeye yürüyen Başbakan Yıldırım'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.
Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'yı makamında ziyaret eden Yıldırım'a AK Parti Kilis milletvekilleri Reşit Polat ile Mustafa Hilmi Dülger eşlik etti.
Başbakan Yıldırım daha sonra Başbakanlık otobüsüyle Kilis'ten ayrıldı.