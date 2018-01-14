Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu Açıklaması

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Mesela dün yapılan kongrede CHP İstanbul İl Başkanlığına bir hanımefendi seçildi. Bugün görüyoruz ki paylaşımlarında bu ülkeye en ufak bir sevdasının, aidiyetinin, hissinin, duygusunun olmadığı ortaya çıkıyor. Ne diyor? 'Tarihte bugün Ermeni soykırımının başladığı gündür' diyor. Paylaşımı bu. 'Devlet katliam yapmak yerine kahramanca davransaydı daha iyi olurdu' diye paylaşımda bulunuyor. Bunlar İstanbul sokaklarına 'Zulüm 1453'te başladı' diye yazanlardır" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da gerçekleştirilen AK Parti Nilüfer İlçe Kadın Kolları ve Yıldırım ilçe Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı. Burada konuşan Çavuşoğlu, "Millet, vatan için çaba sarf ediyoruz ama bugün kurucu iradenin ortaya koyduğu siyasi parti olmakla övünen partinin siyasetçilerine bir göz atınız. Mesela dün yapılan kongrede İstanbul İl Başkanlığına bir hanımefendi seçildi. Bugün görüyoruz ki paylaşımlarında bu ülkeye en ufak bir sevdasının, aidiyetinin, hissinin, duygusunun olmadığı ortaya çıkıyor. Ne diyor''Tarihte bugün Ermeni soykırımının başladığı gündür' diyor. Paylaşımı bu. 'Devlet katliam yapmak yerine kahramanca davransaydı daha iyi olurdu' diye paylaşımda bulunuyor. Bunlar İstanbul sokaklarına 'Zulüm 1453'te başladı' diye yazanlardır. Bunlar İstanbul'da yöneticilik de yapamaz, bu ülkeye bir milim faydası da olamaz. Sen İstanbul'un başına kadın seçtirsen ne olur, il başkanın kadın olsa ne olur. Bu millete, devlete yabancı olan, ona adeta kin kusan böyle bir anlayış olabilir mi' Bir de çıkıp 'Benim partimi Atatürk kurdu' diyeceksin. Bunların hamasetini, istismarını yapacaksın. Vatansever milletimizin üyelerini, fertlerini istismar edeceksin, manipüle edeceksin, biz de bunları söylemeyeceğiz öyle mi" şeklinde konuştu.

Türkiye'ye karşı düşmanca tutumları artık herkesin gördüğünü ifade eden Çavuşoğlu, "Kadın olun erkek olun içinizde bu memlekete ilişkin bir rüyanız, gelecek tahayyülünüz yoksa sizden hiçbir şekilde bu memlekete fayda gelmez ama sizler 15 Temmuz akşamı sokağa çıkarak canını feda eden kadın kardeşlerimizin ruhunu taşıyanlarsınız. O gece birçok kadın kardeşimiz elinde bayrakla meydana çıkacak duruşu gösterdi. Bizim yükümüz büyük. Türkiye büyük bir ülke. Daha da büyüyecek bir ülke. Biz sorumluluklarımızı bilmezsek maazallah bu zihniyeti temsil eden unsurların neşvünema bulması milletimizin aklını kaydırması mümkündür. Biz buna fırsat vermeyeceğiz. AK Parti sendelerse Türkiye sendeler. AK Parti ile Türkiye'nin kaderi artık örtüşmüştür. Türkiye'de artık milli olan, yerel olan ve Türkiye sevdasıyla hareket eden siyaset vardır. Türkiye'de bir de milli olmayan, yerel olmayan Türkiye'ye düşmanca tavır takınan teröristlerle iş birliği yapan, onları destekleyen partiyle kol kola giren bir siyasi anlayış vardır" diye konuştu.

Kongrede konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, "Sayın Cumhurbaşkanımızın içeride ve dışarıda verdiği mücadeleyi ülkemizin maruz kaldığı bunca olaylara hep beraber şahit oluyoruz. Hamdolsun 80 milyon ayakta bir Türkiye var. İnşallah bu birlik ve beraberlik artarak devam edecek. Ben hanımların siyasette çok daha etkili olduklarını düşünüyorum. Onlar evlerindeki sorumluluklar devam ederken ikinci bir sorumluluk olarak da bunları üstlenerek yola devam ediyorlar" dedi. - BURSA