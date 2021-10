Başakşehir'in teknik direktörü kim? Medipol Başakşehir'in teknik direktörü kim oldu? Emre Belözoğlu Başakşehir'in teknik direktörü mü?

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (Haberler.com) - Sezona kötü başlayan Medipol Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın istifası sonrası teknik direktörün kim olacağı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Futbolseverler Başakşehir'in teknik direktörü ile ilgili internette en çok "Başakşehir'in teknik direktörü kim? Başakşehir'in teknik direktörü kim oldu? Emre Belözoğlu Başakşehir'in teknik direktörü mü? Emre Belözoğlu Başakşehir'in teknik direktörü oldu mu? Başakşehir'in yeni teknik direktörü kim oldu?" sorularını araştırmaya başladı. Başakşehir'in yeni teknik direktörü ile ilgili detaylar haberimizde.

BAŞAKŞEHİR'İN TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Medipol Başakşehir'in Aykut Kocaman'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna, bir dönem Başakşehir forması giymiş Emre Belözoğlu getirildi. Belözoğlu 4 Ekim Pazartesi günü yapılacak olan imza töreniyle resmi imzayı atacak.

EMRE BELÖZOĞLU KİMDİR?

Emre Belözoğlu 7 Eylül 1980 yılında İstanbul'da doğan, Türk teknik direktör ve eski millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından İstanbul Başakşehir'i çalıştırmaktadır.

2004 yılında Pelé'nin açıkladığı "Yaşayan en iyi 125 futbolcu" listesi FIFA 100'de yer aldı.

FUTBOLCULUK KARİYERİ

Yenidoğan Güneşspor

Belözoğlu, futbola amatör bir kulüp olan Yenidoğan Güneşspor'da başladı ve 3 yıl boyunca altyapısında oynadı.

Zeytinburnuspor

5 yıl boyunca Zeytinburnuspor altyapısında oynadı.

Galatasaray

Emre, 12 Temmuz 1995'te resmen Galatasaray'ın futbolcusu oldu. 1 yıl altyapıda forma giydi.

1996-97

Galatasaray'ın A takımında ilk sezonu olan 1996-97 sezonunda çok fazla forma şansı bulamadı ve yalnızca 1 lig maçında forma giydi.

1997-98

1997-98 sezonundan itibaren sezonda düzenli olarak forma giymeye başladı. İkinci sezonunda 23 lig maçında görev aldı ve bu maçlarda 2 gol attı. Galatasaray'da 4 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu, 1 UEFA Kupası başarıları bulunmaktadır.

1998-99

Üçüncü sezonunda henüz 17 yaşındayken 27 lig maçında görev aldı ve 2 gol attı. Toplamda ise 34 maçta görev alıp bu maçlarda 4 gol atmayı başardı.

1999-2000

Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı yılda iskelet kadroda kendine yer bulan Emre, Süper Lig, Türkiye Kupası, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası kazanan takıma büyük katkıda bulundu.

2000-01

Son sezonundan itibaren Avrupa'nın köklü kulüplerinin dikkatini çekmeyi başaran Emre, Galatasaray forması ile 102 lig maçında forma giydi ve 14 gol attı. Toplamda ise 144 maçta forma giyip 21 gol atmayı başardı.

Inter

Emre Internazionale Milano'da Avrupa'daki büyük futbol kulüplerinin ilgisini çekmeyi başarmıştır. İtalyan spor gazetesi Tuttosport Emre'nin bir orkestra şefi gibi olduğunu belirtti, o yıllarda Emre'yle Real Madrid, Barcelona, Valencia, AC Milan ve Internazionale Milano gibi Avrupa'nın büyük futbol kulüpleri ilgileniyorlardı.

Inter Milan'a 20 yaşındayken Okan Buruk ile birlikte bedelsiz olarak transfer oldu.

2001-02

İlk sezonunda 14 lig maçında forma giydi.

2002-03

Inter Milan'daki ikinci sezonunda daha çok forma giymeye başladı 25 lig, 12 Avrupa Kupası olmak üzere 37 maçta forma giydi ve bu maçlarda 4 gol atıp 1 asist yapmıştır.

2003-04

Emre üçüncü sezonunda takımdaki başarısından dolayı Pirata d'Oro (Altın Korsan) ödülünü kazanan 17. futbolcu oldu.

2004-05 Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Emre Internazionale Milano'da sakatlıklar yaşamaya başladı ve 2004-05 sezonunda sadece 19 maçta görev yaptıktan sonra transfer spekülasyonlarının hedefi oldu: şehir rakibi AC Milan ve İngiliz devleri Manchester United, Arsenal ve Liverpool ile anıldı. Premier Lig takımlarından Newcastle United'a transfer oldu.

Newcastle United

2005-06

Temmuz 2005'te Newcastle United'a €3,8 milyon karşılığında transfer oldu. Newcastle United taraftarı tarafından sevilen bir futbolcu olduğunu kanıtladı. Yeteneğini sergilediği futbolla, golleriyle ve asistleriyle gösterdi. Premier League'de Sunderland'e attığı golle hatırlanmaktadır.

2006-07

Newcastle United'da oynarken ırkçılık iddiaları ile karşı karşıya kalmıştır. 30 Aralık 2006 tarihinde Everton ile oynanan ve 3-0 kaybedilen maç sonrasında Everton'un Nijeryalı savunma oyuncusu Joseph Yobo, Emre'nin kendisine ırkçı sözler söylediğini iddia etmiştir. Bu iddialar üzerine Emre bunu kesinlikle kabul etmeyerek "Oda arkadaşım bir siyahi, Nijeryalı Obafemi Martins. Böyle bir şeyi kesinlikle yapmadım." diyerek kendisini savunmuştur. Bu ırkçılık iddiaları üzerine Bolton Wanderers kulübünün siyahi oyuncusu El Hadji Diouf, "Emre 15 Ekim 2006 tarihinde 2-1 kazandığımız maç esnasında bana da ırkçı sözler söylemişti" diyerek bir kez daha Emre'yi suçlamıştır. 1 Mart 2007 tarihinde de Watford'lu Alhassan Bangoura, Emre'nin kendisine ırkçı sözler söylediğini iddia etmiştir. İngiltere Futbol Federasyonu tarafından açılan soruşturmada iddialar ispat edilememiştir.

2007-08

2008 yılında Newcastle United'dan ayrılmıştır. Newcastle United forması ile 58 Premier League maçında 5 gol 5 asist, 3 FA Cup maçı, 2 EFL Cup maçı ve 8'de Avrupa Kupasında olmak üzere 71 maçta forma giymiş, 5 gol atıp, 6 asist yapmıştır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Fenerbahçe

2008-09

Temmuz 2008'de €4,5 milyon bedel ile Fenerbahçe'ye transfer olarak Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda seremoni yapıldı. Tecrübeli olması nedeni ile Fenerbahçe'de geldiği ilk sezonda 2. kaptan oldu.

2009-10

2009-10 sezonunda Galatasaray ile oynanacak maçta gol atıp gerçek Fenerbahçe'li olduğunu kanıtlamak istediğini dile getirdi ancak bu maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Emre'nin Fenerbahçe'ye transfer olması birçok Galatasaray taraftarının "anti-Emre" pankartı açmasına yol açtı. Ancak Emre her zaman Fenerbahçe'ye hayranlık duyduğunu belirtti. İlk sezonda beklenenleri pek karşılayamayan Emre Fenerbahçe'deki ikinci sezonunda ise Süper Lig'de 2009-10 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi.

2010-11

Fenerbahçe'deki 3. sezonunda 27 maçta forma giymiş 3 gol atıp 6 asist yaparak Fenerbahçe'nin Süper Lig şampiyonluğuna katkı yapmıştır.

2011-12

Fenerbahçe'deki 4. sezonunda 28 maçta forma giymiş 6 gol atıp 4 asist yaparak takımına katkı sağlamıştır.

Atlético Madrid

2012-13

Emre Belözoğlu 31 Mayıs 2012 tarihinde yapılan resmi açıklamaya Atlético Madrid ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 31 Ağustos 2012 tarihinde Chelsea takımıyla oynanan ve 4-1 Atlético Madrid'in galibiyeti ile biten Süper Kupa maçı sonucunda Madrid ekibi kupayı müzesine götürmüştür. Emre böylece Galatasaray ile 2000 UEFA Süper Kupası'ndan sonra kariyerindeki ikinci Süper Kupa zaferini tatmış oldu. Atletico'ya geldikten sonra kendisi için ayrı bir öneme sahip olan 5 numaralı formanın dolu olmasından sonra Emre, Galatasaray'da ilk giymiş olduğu 21 numaralı formayı giydi.

Fenerbahçe (2. dönem)

2012-13

2012-2013 sezonunun ilk devresini Atlético Madrid takımında geçiren Emre ilk devre sonunda €350.000 karşılığında eski kulübü Fenerbahçe ile yeniden anlaşmış ve 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Bu dönemde 5 numaralı forma Mehmet Topal'da olduğu için 25 numaralı formayı seçmiştir. 2 Şubat 2013 akşamı Volkan Demirel kaptanlığı kendisine devretmiştir. Emre 2. Fenerbahçe döneminde ilk maçına Sivasspor karşısında çıkmıştır ve yeniden formasını giydiği Fenerbahçe'de 2012-2013 sezonunda ilk golünü ligin 23. Haftasında Kasımpaşa SK ile oynanan mücadelenin 89. dakikasında kazanılan penaltı atışı ile atmıştır. Emre 2. golünü 4-1 kazanılan Bursaspor maçında atmıştır.

2013-14

Emre 2013-14 sezonunda Fenerbahçe ile 23 resmî maçta forma şansı buldu. Bunların 20'si lig maçı olmak üzere; 2 UEFA, 1 Süper Kupa maçı. Forma giydiği 23 maçta 6 gol kaydetti. 6 sarı kart görüp ligin 28. haftasında Galatasaray karşısında oynanan karşılaşmada 40. dakikada kırmızı kart görüp oyundan ihraç edildi. Sezon sonunda Fenerbahçe Nisan ayında şampiyonluğunu ilan etti. Böylelikle Emre Fenerbahçe'de ikinci şampiyonluğunu yaşadı.

2014-15

Kaptan, 2014-15 sezonunda Fenerbahçe'nin 30 Kasım 2014'te Eskişehirspor karşısında art arda gördüğü çift sarı karttan dolayı oyundan ihraç edildi ve hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırıldı. 15 Mayıs 2015 tarihinde bir açılış için Mudanya'ya gitti. Burada Beşiktaşlı olduğu iddia edilen kişilerce saldırıya uğradı. Bu sezonda Emre ligde 26 maçta 6 gol kaydetti. 7 Haziran 2015 tarihinde Fenerbahçe Sportif Direktörü Giuliano Terraneo tarafından Belözoğlu'nun sözleşmesinin yenilenmeyeceği açıklanmıştır.

Medipol Başakşehir

2015-2016

Dönemin sportif direktörü Giuliano Terraneo tarafından sözleşmesinin yenilenmeyeceği açıklanan Emre, bu haberi televizyondan öğrendiğini dile getirdi. Bu karardan dolayı üzgün olduğunu ve futbolu bırakmayı bile düşündüğünü ifade etti. 7 Temmuz 2015 tarihinde İstanbul Başakşehir ile anlaştı. 8 Temmuz 2015 tarihinde de 2 yıllık resmî sözleşme imzaladı. Tecrübeli olmasından dolayı ilk sezonunda takım kaptanı oldu. Bu sezonda ligde 26 maçta 3 gol attı. Toplamda 30 maçta görev aldı.

2016-17

21 Ocak 2017 tarihinde Emre'nin sezon sonu bitecek olan sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı. 22 Ocak 2017 tarihinde Emre, Süper Lig'de 300. maçına çıktı. Bu maçının 6,5 sene formasını giydiği ve kaptanlığını yaptığı Fenerbahçe'ye karşı denk gelmesinden dolayı mutlu olduğunu belirtti. 2010-2011 sezonundan sonra 27 maçla en çok lig forması giydiği sezonu yaşadı. Bu 27 maçta 4 kez fileleri havalandırmayı başardı.

2017-18

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra her sezon transfer dedikoduları çıktı ve bu iki isim yan yana anıldı ve Fenerbahçeli olduğunu hiçbir zaman gizlemediğini söyledi. Her ne kadar Başakşehir'in kaptanı olsa da, sürekli adı Fenerbahçe'yle anıldı ve kendini Fenerbahçe'ye ait olduğunu hissettiğini belirtti. Yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'ye karşı asla kırgınlığım olamaz. Ayrılığımı telefonla öğrenmekten ziyade farklı şekilde öğrenmeyi tercih ederdim. Birçok insan benden Fenerbahçe forması giyiyorum diye nefret etti. Bunun karşılığını beklemek hakkımdı." şeklinde konuştu. 27 maçla 2010-2011 ve 2016-2017 sezonlarından sonra ligde en çok maça çıktığı sezonu geçirdi. Başakşehir bu sezon Avrupa Ligi'ne katıldı ve C grubunu Braga ve Ludogorets Razgrad takımlarının ardından 3. olarak tamamladı. Başakşehir, 25 Mayıs 2018'de, kaptanı Emre ile 1 yıl daha sözleşme imzaladı.

2018-19

Başakşehir ilk yarsını en yakın rakibine 6 puan fark atarak lider olarak tamamladı ancak ligi 2. sırada bitirdi. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde, 22 Mart 2019 tarihinde ilk grup maçına çıkacak olan Türkiye millî takımına yaklaşık 1.5 yıl sonra tekrar çağırıldı. Arnavutluk'a karşı oynanan bu maça, ilk 11 başlayıp 65 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe (3. dönem)

2 Temmuz 2019 tarihinde Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 19 Ağustos 2019 tarihinde 4 sezon sonra Fenerbahçe forması ile ilk maçına Gaziantep FK karşısında kaptan olarak çıktı ve bu maçın 24. dakikasında penaltıdan bir de gol kaydetti. 19 Ağustos 2019 tarihinde, Gazişehir Gaziantep karşısında 3. dönemindeki ilk maçında 24. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirerek Kadıköy'e gol ile döndü. 7 Temmuz 2020'de ligin 31. haftasında Gençlerbirliği'ne karşı 81. dakikada gol atarak 1-1'lik skorla Fenerbahçe'nin 1 puan almasını sağladı. 25 Temmuz 2020'de kariyerinin son maçına 3-1 kazanılan Çaykur Rizespor maçında çıkan Emre, 39. dakikada penaltıdan attığı gol ile kariyerine Kadıköy'de gol ile veda etti.

Millî takım kariyeri

İlk millî maçına 2000 yılındaki Norveç karşısında çıktı. UEFA Euro 2000 turnuvasından sonra ilk büyük sakatlığını yaşadı. Ancak, 2002 FIFA Dünya Kupası'nda forma giydi. UEFA Euro 2008'in açılış maçında forma giyebilen Emre, bu maçta da sakatlanarak takımının yarı finale çıktığı bu turnuvanın kalan maçlarını da saha dışından izledi.

Teknik direktörlük kariyeri

Fenerbahçe (sportif direktör)

28 Ekim 2020'de Fenerbahçe ile 1 yıllık Sportif Direktörlük anlaşması imzaladı ve Fenerbahçe Futbol A Takımının sportif direktörü oldu. İmza töreni Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi, Fenerbahçe TV ve Fenerbahçe Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Törende Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da yer aldı. Emre Belözoğlu üzerinde emeği geçen tüm hocalarına teşekkür etti: "Yedikule-Zeytinburnu arasında geçen bir çocukluğum oldu. Bu vesileyle bende emeği olan bütün hocalarıma, Galatasaray altyapısı da dahil olmak üzere bütün hocalarıma teşekkürlerimi ve şükranlarımı iletmek istiyorum. Aralarında vefat eden bazı insanlar da var, onlara da Allah'tan rahmet diliyorum."

Fenerbahçe (geçici)

25 Mart 2021'de Fenerbahçe yönetimi, 20-21 sezonunun başında göreve başlayan teknik direktör Erol Bulut ile yapılan karşılıklı anlaşma sonucunda yollarını ayırdı. Yerine ise sportif direktörlük görevi sona eren Emre Belözoğlu 10 haftalığına geçici teknik direktör olarak getirildi.

1 Haziran 2021'de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada Emre Belözoğlu ile yola devam etmemeye karar verdiklerini açıkladı.

2 Haziran 2021'de Fenerbahçe resmi internet sitesinden yayınlanan veda mesajı ile kulüpten ayrıldı.

Başakşehir

Emre Belözoğlu, Aykut Kocaman'ın Spor Toto Süper Lig'in 8. Hafta mücadelesi sonrası istifa etmesinin ardından 4. Ekim 2021 Pazar günü anlaşıldığı açıklanmış ve 5 Ekim Pazartesi günü yapılan imza töreniyle beraber Başakşehir'in teknik direktörü olmuştur.

Haberler.com - Gündem