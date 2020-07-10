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Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri çekilen kura sonucu belli oldu.

Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu
10.07.2020 15:03 | Son Güncelleme: 10.07.2020 15:11
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri çekilen kura sonucu belli oldu. Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden tek takım olan İstanbul Başakşehir, Danimarka ekibi  Kopenhag'ı elemesi halinde çeyrek finalde LASK Linz-Manchester United maçının galibiyle karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleşti.Son 16 turundaki ilk maçında sahasında Kopenhag'ı 1-0 mağlup eden Başakşehir, rakibini elemesi halinde LASK Linz-Manchester United turunu geçecek takımla karşılaşacak. Temsilcimiz bu turu da atlaması halinde Wolverhampton-Olympiakos/ Roma - Sevilla eşleşmesinden gelecek takımla karşı karşıya gelecek.Çeyrek final turundan itibaren Almanya'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi'nde Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen şehirleri ev sahipliği yapacak. 10-11 Ağustos'ta çeyrek final karşılaşmaları oynanacak Kupa 2'de yarı final maçları 16-17 Ağustos, final mücadelesi de 21 Ağustos'ta oynanacak. Covid-19 sebebiyle ertelenen son 16 turu karşılaşmaları ise 5-6 Ağustos tarihlerinde yapılacak.Kura çekimi sonrasında oluşan eşleşmeler şu şekilde: ÇEYREK FİNALWolfsburg - Shakhtar Donetsk/ Eintracht Frankfurt - BaselLASK - Manchester United/ İstanbul Başakşehir - KopenhagInter - Getafe/ Glasgow Rangers - Bayer LeverkusenWolverhampton - Olympiakos/ Roma - SevillaYARI FİNALWolverhampton - Olympiakos/ Roma - Sevilla vs LASK - Manchester United/ İstanbul Başakşehir - Kopenhag

Inter - Getafe/ Glasgow Rangers - Bayer Leverkusen vs Wolfsburg - Shakhtar Donetsk/ Eintracht Frankfurt - Basel


- Lacivertliler

Kaynak: DHA

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