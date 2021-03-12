Başakşehir'den 100. yıla özel anlamlı çalışma
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Başakşehir'den 100. yıla özel anlamlı çalışma

12.03.2021 15:02 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:07
Başakşehir'den 100. yıla özel anlamlı çalışma

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı münasebetiyle Başakşehirli gençlerle birlikte Mehmet Akif Ersoy'un kabrini ziyaret etti.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı münasebetiyle Başakşehirli gençlerle birlikte Mehmet Akif Ersoy'un kabrini ziyaret etti.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünde Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehirli gençlerle birlikte Mehmet Akif Ersoy'un kabrini ziyaret ederek dua etti.

Ayrıca ilçe genelindeki köprü, alt geçit ve bazı kamu binalarının gri duvarlarını grafiti çalışmaları ile rengarenk bir görünüme kavuşturan Başakşehir Belediyesi, 100. yılı bir grafiti çalışması ile ölümsüzleştirdi. 5. Etap Mevlana Celaleddin Rumi Caddesi'ndeki bir duvara İstiklal Marşı'nın ilk dizesi ve Mehmet Akif Ersoy resmedildi. İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı anısına yapılan dikkat çekici çalışma, ilçe sakinlerinin beğenisi kazandı. - İSTANBUL

Başakşehir'den 100. yıla özel anlamlı çalışma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 15:08:13. #1.15#
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