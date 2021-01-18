Bartın'da kayıp 5 mürettebat için çalışmalar sürüyor(3)
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Bartın'da kayıp 5 mürettebat için çalışmalar sürüyor(3)

18.01.2021 14:45 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:49
Bartın'da kayıp 5 mürettebat için çalışmalar sürüyor(3)

GEMİNİN BATTIĞI BÖLGE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİBartın'da, kuru yük gemisinin battığı bölge havadan görüntülendi.

GEMİNİN BATTIĞI BÖLGE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bartın'da, kuru yük gemisinin battığı bölge havadan görüntülendi. Yoğun kar yağışının devam ettiği bölgede, öğle saatlerinde güneş yüzünü gösterdi. Yaklaşık yarım saat sonra tekrar kar yağışı etkili oldu. Denizdeki görüş açısının düzeldiği bölge dron ile havadan görüntülendi. Arama çalışmalarının sürdüğü Mugada sahil ve bölgesinde kıyı şeridi boyunca ekiplerin kayıp 5 mürettabatı arama çalışmaları sürüyor.

DÜN BULUNAN CESEDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Bu arada, dün bulunan cesedin kimliği belli oldu. Bartın Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Palau bandıralı 'Arvin' isimli kuru yük gemisinin batmasının ardından dün karaya çıkarılan cesedin gemi kaptanı Galenko Witaly'a (36) ait olduğunun tespit edildiği bildirildi.


Bartın'da kayıp 5 mürettebat için çalışmalar sürüyor(3)
Bartın'da kayıp 5 mürettebat için çalışmalar sürüyor(3)
Bartın'da kayıp 5 mürettebat için çalışmalar sürüyor(3)
Bartın'da kayıp 5 mürettebat için çalışmalar sürüyor(3)
Bartın'da kayıp 5 mürettebat için çalışmalar sürüyor(3)
Bartın'da kayıp 5 mürettebat için çalışmalar sürüyor(3)
Bartın'da kayıp 5 mürettebat için çalışmalar sürüyor(3)
Bartın'da kayıp 5 mürettebat için çalışmalar sürüyor(3)
Bartın'da kayıp 5 mürettebat için çalışmalar sürüyor(3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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