16.10.2019 15:28

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin öncülüğünde Afyonkarahisar'da bulunan oda, borsa, sivil toplum kuruluşu ve sendikalar ortak bir açıklama yaparak Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin devam ettirdiği "Barış Pınarı Harekatı"na destek verdi.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Afyonkarahisar TSO Başkanı Hüsnü Serteser, harekatın amacının bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmek olduğunu söyledi.

Başkan Serteser, şunları kaydetti:

"Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Barış Pınarı Harekatı, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekat, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur."

- "İş dünyası olarak ordumuzun yanındayız"

Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplumu bir ve beraber olarak en güzel cevabı vereceğini belirten Serteser, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir ferdi, Türkiye'nin geleceği için daha çok çalışacak, daha çok üretecektir. Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür. Öte yandan bütün vatandaşlarımızı, özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz. Bu bölgede yaşayanlar bizim komşumuzdur, kardeşimizdir. Aynı medeniyetin, aynı kültürün, aynı inancın mensupları olan bizler arasındaki kardeşlik ve komşuluk hukukunu kimse yok edemez. Aramıza kimse fitne ve fesat sokamaz, bizi birbirimize düşman edemez. Türkiye'nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır."

Ortak basın açıklamasına Afyonkarahisar TSO Başkanı Serteser ile birlikte Afyonkarahisar Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Mühsürler, Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Abdülkadir Konak, Türk- İş Temsilcisi Muharrem Uslu, Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği Başkanı Sezer Küçükkurt, ilçe oda ve borsa başkanları yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA