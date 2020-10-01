Barınaktan pitbull cinsi 2 köpek çalan 3 şüpheli yakalandı
01.10.2020 13:17 | Son Güncelleme: 01.10.2020 13:20
Mardin'de hayvan barınağından pitbull cinsi 2 köpek çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin'de hayvan barınağından pitbull cinsi 2 köpek çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mardin Büyükşehir Belediyesine ait hayvan barınağından 2 pitbull cinsi köpeğin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheliler E.S, M.S. ve T.Ö'yü ikametlerine düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Çalınan hayvanlar bulunarak barınak yetkililerine teslim edildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar