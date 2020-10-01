Barınaktan pitbull cinsi 2 köpek çalan 3 şüpheli yakalandı
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Barınaktan pitbull cinsi 2 köpek çalan 3 şüpheli yakalandı

01.10.2020 13:17 | Son Güncelleme: 01.10.2020 13:20
Barınaktan pitbull cinsi 2 köpek çalan 3 şüpheli yakalandı

Mardin'de hayvan barınağından pitbull cinsi 2 köpek çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'de hayvan barınağından pitbull cinsi 2 köpek çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mardin Büyükşehir Belediyesine ait hayvan barınağından 2 pitbull cinsi köpeğin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheliler E.S, M.S. ve T.Ö'yü ikametlerine düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Çalınan hayvanlar bulunarak barınak yetkililerine teslim edildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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