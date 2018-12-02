Barikatsız Dünya' İçin Bir Araya Geldiler

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeni ile Barikat Sanat Atölyesi Derneğinin düzenlediği Uluslararası Barikat Film Festivali İstanbul Yeniyüzyıl Üniversitesi iş birliği ve Zeytinburnu Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Türkiye'de ve Dünya'da engellilerin sanatla buluştuğu ilk film festivali olma özelliğini taşıyan festival, dün başladı.

Festival kapsamında bugün engelli grupları, gönüllü bisikletçiler, siyasiler, kültür ataşelerinin katılımı ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçilerek şehitliğe karanfiller bırakılıp Üsküdar İskele Meydanında son bulacak Sessiz Çığlık Bisiklet etkinliği gerçekleşecek.

Engellilerin kendi algılarında ve kendilerine ilişkin olarak oluşan dış dünyaya yönelik barikatlara dikkat çekmek için düzenlenen festivalde 3 Aralık Pazartesi günü Zeytinburnu Merkez Efendi Spor Tesisinde Görme Engelli Milli Futbol Takımı ( FUTSAL) maçı düzenlenecek. Festival, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezinde film gösterimi ve ÇİSEM konseri ile 4 Aralık'ta sona erecek. - İstanbul