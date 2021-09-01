Bandırma Balık Hali'ndeki mezatta sezonun ilk balıkları alıcı buldu
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Bandırma Balık Hali'ndeki mezatta sezonun ilk balıkları alıcı buldu

Bandırma Balık Hali'ndeki mezatta sezonun ilk balıkları alıcı buldu
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle "Vira Bismillah" diyerek denize açılan Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçelerindeki balıkçılar, limana istavrit, sardalya, lüfer ve mırmırla döndü.

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle "Vira Bismillah" diyerek denize açılan Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçelerindeki balıkçılar, limana istavrit, sardalya, lüfer ve mırmırla döndü.

Yeni av sezonu hazırlıklarını tamamlayarak dün gece denize açılan balıkçılar, sabaha karşı Bandırma Balık Hali'nde protokol üyelerince karşılandı.

Sezonun bereketli geçmesi için dualar edildi, kurban kesildi.

Daha sonra, yakalanan yaklaşık 200 kasa istavrit, sardalya, lüfer ve mırmır mezatla satışa sunuldu.

Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, balıkçıların müsilaj nedeniyle zor günler geçirdiğini söyledi.

Işık, yeni sezonun bereketli geçmesini dileyerek, "Havanın sıcak olması nedeniyle halimize balık ilk gün biraz az geldi. Bilhassa hamsi ve sardalya sıcaklık nedeniyle suyun üstünde dağınık geziyor. Işıkla avcılık da yasak olduğu için en fazla 3-5 kasa yakalanabiliyor. Hava sıcaklıkları düştüğü zaman inşallah daha fazla balık halimize gelecek." dedi.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun da sezonun güzel geçmesi temennisinde bulundu.

Tosun, geçen yıl Marmaralı balıkçıların kötü bir sezon geçirdiğini hatırlatarak, "İnşallah önümüzdeki güzel günlere de hep beraber kucak açacağız. İnşallah balığımız bol olur ve tüm vatandaşlar uygun fiyata rahatça tüketir." diye konuştu.

Balıkçılardan Emin Gürer ise çocukların bol bol balık tüketmelerini tavsiye etti.

Sezonun ilk gününde balığın az olduğunu ifade eden Gürer, ilerleyen günlerde teknelerin verimli çalışması sonucu daha iyi olacağını dile getirdi.

Bandırma Balık Hali'ndeki mezatta sezonun ilk balıkları alıcı buldu
Bandırma Balık Hali'ndeki mezatta sezonun ilk balıkları alıcı buldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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