Bamya yedikten sonra ölen minik Alya'dan geriye düğündeki görüntüleri kaldı (2)
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Bamya yedikten sonra ölen minik Alya'dan geriye düğündeki görüntüleri kaldı (2)

MEZARI BAŞINA DALLAR BIRAKILDIİzmir'in Kınık ilçesinde, akşam bamya yemeği yedikten sonra fenalaşıp kaldırıldığı hastanede ölen 3 yaşındaki Alya Yılmaz'ın mezarına çam ağaçları dalları konuldu.

Bamya yedikten sonra ölen minik Alya'dan geriye düğündeki görüntüleri kaldı (2)
15.09.2020 16:35 | Son Güncelleme: 15.09.2020 16:39

MEZARI BAŞINA DALLAR BIRAKILDI

İzmir'in Kınık ilçesinde, akşam bamya yemeği yedikten sonra fenalaşıp kaldırıldığı hastanede ölen 3 yaşındaki Alya Yılmaz'ın mezarına çam ağaçları dalları konuldu. Gelenek gereği 40 gün mezar başında kalacak dallar, daha sonra kaldırılacak.

Cevdet ŞEN/ KINIK (İzmir), -


Kaynak: DHA

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