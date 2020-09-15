Bamya yedikten sonra ölen minik Alya'dan geriye düğündeki görüntüleri kaldı (2)
MEZARI BAŞINA DALLAR BIRAKILDIİzmir'in Kınık ilçesinde, akşam bamya yemeği yedikten sonra fenalaşıp kaldırıldığı hastanede ölen 3 yaşındaki Alya Yılmaz'ın mezarına çam ağaçları dalları konuldu.
15.09.2020 16:35 | Son Güncelleme: 15.09.2020 16:39
MEZARI BAŞINA DALLAR BIRAKILDI
İzmir'in Kınık ilçesinde, akşam bamya yemeği yedikten sonra fenalaşıp kaldırıldığı hastanede ölen 3 yaşındaki Alya Yılmaz'ın mezarına çam ağaçları dalları konuldu. Gelenek gereği 40 gün mezar başında kalacak dallar, daha sonra kaldırılacak.
Cevdet ŞEN/ KINIK (İzmir), -
Kaynak: DHA