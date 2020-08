Balmumu heykellere dezenfekte AVRUPA'nın 131 metre uzunluğuyla en büyük tünel akvaryumuna sahip Antalya Akvaryum'da, dünyaca ünlü isimlerin gerçek vücut ölçüleriyle balmumundan heykelleri de yer alıyor.

Antalya'da 2012 yılında hizmete giren ve 10 binin üzerinde deniz canlısının olduğu, 40 tematik akvaryum ile 131 metrelik uzunluğa sahip tünel akvaryumun bulunduğu Antalya Akvaryum'un bünyesinde, Kar Dünyası ve Buz Müzesi, Wild Park, Oceanride XD Cinema'nın yanı sıra, dünyaca ünlü isimlerin balmumu heykellerinin yer aldığı Face 2 Face Wax Museum de yer alıyor.

Müzede, bilim insanları, sanatçılar, müzisyenler, sporcular, ressamlar, film yıldızları ve liderlerin balmumu heykeli bulunuyor. Koronavirüs salgını nedeniyle mayıs ayında ziyarete kapatılan müze, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle kapılarını tekrar açtı. Müze yönetimi, içeride her türlü hijyen çalışmasını yaptıklarını belirterek, heykellerin her gün özel kimyasalla silinerek temizlendiğini anlattı. Çalışanlar heykelleri silip temizledikten sonra makyajlarını yaparak, ziyaretçilerin izlenimine hazırlıyor.BİLİMDEN SANAT VE SPORA ÜNLÜLERMüzede, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Stephen Hawking, Albert Einstein, Neil Armstrong, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve Jobs gibi isimlerin balmumu heykelleri yer alıyor. Sanat dünyasından ise Freddie Mercury, Madonnna, Mozart, Michael Jackson, Beyonce, spor dünyasından Michael Schumacher, Serena Williams, Maria Sharapova, Muhammed Ali, Tiger Woods ve Lionel Messi gibi isimlerin heykellerinin bulunduğu müzede, ünlü ressamlar Salvador Dali, Pablo Picasso ve Van Gogh'un balmumu heykelleri de sergileniyor.HOLLYWOOD YILDIZLARI DA BURADASinema dünyasının ünlüleri Brad Pitt, Bruce Willis, Johnny Deep, Angelina Jolie, Tom Hanks, Marilyn Monroe, Will Smith, Scarlett Johansson, Leonardo Dicaprio, Jackie Chan, Sylvester Stallone, Daniel Radcliffe, Vin Diesel, Rowan Atkinson, Jennifer Lawrence'nin balmumu heykelleri de film yıldızları için ayrılan alanda yer alıyor. Tarihte iz bırakan Mustafa Kemal Atatürk, Napolyon Bonapart, II. Elizabeth, Mahatma Gandi heykelleri de müzenin liderler salonunda bulunuyor.DÜZENLİ DEZENFEKTE

Antalya Akvaryum Genel Müdürü İsmail Arık, müzenin ziyaretçi kabulüne başladığını anlattı. Koronavirüs pandemisiyle birlikte alınacak önlemleri en ince ayrıntısına kadar yerine getirdiklerini anlatan Arık, "Her gün dört bir yan ilaçlanıyor. Aynı zamanda müze çalışanları mumdan heykelleri dezenfekte ediyor. Heykellerin dezenfekte edilmesinin sebebi ise ziyaretçilerin selfie çekerken heykellerle temas kurma olasılığı. Ne olur ne olmaz diye heykeller günlük temizleniyor. Heykellerin temizlik sırasında makyajları bozulduğu için makyajları da yapılıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA