Balıkesir'de gençleri spora yönlendirerek önemli sosyal projelere imza atan Balıkesir DSİ Spor fırtına gibi esiyor. Midi, Küçük ve Yıldız Takımlar olmak üzere 3 kategoride 5 takımla mücadele eden DSİ Spor elde ettiği derecelerle Balıkesir'i Türkiye Finallerinde temsil edecek.

Balıkesir DSİ Spor Kulüp Başkanı Feyzullah Kadırhan yaptığı açıklamada Balıkesir'i Türkiye finallerinde başarı ve gururla temsil etmek istediklerini belirtirken Türk voleyboluna katkı sağlamanın en büyük gayeleri olduğunu belirtti.

Kadırhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi; " Balıkesir DSİ 25. Bölge Müdürlüğü personelleri tarafından 1974 yılında faaliyet gösteren Spor Kulübü, Basketbol 1. Liginde, Voleybol 1. Liginde, Eskrimde Türkiye Derecesinin yanı sıra, ülkemiz futboluna Milli Takım oyuncusu Ebrar Karakurt'un da spora başladığı yerdir. Şu sıralar, Voleybol Spor Okullarında, Balıkesir halkının ilgisi sayesinde spor salonunda boş saat kalmayıp 3 kategoride 5 takımla 2021-2022 yılı Balıkesir Voleybol İl Birinciliğinde mücadele ediyoruz. Midi, Küçük ve Yıldız takımlar olmak üzere 3 kategoride 5 takımla mücadele ediyoruz. Ayrıca, Namağlup Grup Birinciliği olan, aynı grupta iki takımla mücadele ettiğimiz ve her grupta iddialı olduğumuz takımlarla mücadele etmekteyiz. İlimizi Türkiye Finallerinde başarıyla ve gururla mücadele etmek istiyoruz. Bu sese kulak veren Balıkesir halkına teveccühlerinden dolayı minnettarız. Biz kendimizi bir spor kulübünün yanı sıra bir sivil toplum kuruluşu gibi hizmet ediyoruz. Sporun disiplinini, mücadelesini ve birleştirici ruhunu çocuklarımıza aşılamak ve Türk Voleyboluna katkı sağlamak en büyük gayemizdir."

Başkan Kadırhan, spor yatırımlarının devam ettiğini ve tesisleşmenin hızla devam ettiğini ifade ederken, özellikle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Amatör Spor Federasyonu Başkanlığının desteğine minnet duyduklarını dile getirerek, verdikleri desteğin karşılık bulmasının ayrıca gururunu yaşadığını belirtti. - BALIKESİR