Balıkesir'de gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi 4 kişi tutuklandı
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Balıkesir'de gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi 4 kişi tutuklandı

02.02.2021 22:17 | Son Güncelleme: 02.02.2021 22:20
Balıkesir'de gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi 4 kişi tutuklandı

Balıkesir'de farklı ilçelerde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir'de farklı ilçelerde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Edremit, Havran ve Burhaniye ilçelerinde son zamanlarda meydana gelen motosiklet, iş makineleri, tarım aletleri, beyaz eşya ve hayvan hırsızlığı ile mala zarar verme olaylarının aydınlatılması için Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ile asayiş timlerinden oluşturulan özel ekip kuruldu.

Hırsızlık zanlılarının M.D, M.K, Ö.A. ve Y.E.A. olduğunu belirleyen ekipler, şüphelilerin çalınan malzemeleri Edremit'in Kadıköy Mahallesi'ndeki bir depoda sakladıklarını tespit etti. Depoya düzenlenen operasyonda, çalıntı olduğu belirlenen çok sayıda malzeme ile küçük ve büyükbaş hayvan ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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