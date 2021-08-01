Bakanımız Sn. Soylu Antalya Manavgat'ta Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısına Katıldı
Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Dışişleri Bakanımız Sn. @MevlutCavusoglu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. @murat_kurum'un başkanlıklarında; Antalya Manavgat'ta muhtarlarımızla, Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/InLdaglQ0z— T. C.
Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Dışişleri Bakanımız Sn. @MevlutCavusoglu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. @murat_kurum'un başkanlıklarında; Antalya Manavgat'ta muhtarlarımızla, Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/InLdaglQ0z
— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) August 1, 2021
Kaynak: Habermetre