Bakan Varank Berlin'e gidiyor

20.08.2019 10:36

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 22 Ağustos 2019 tarihinde Almanya'da gerçekleştirilecek olan Türk-Alman Yapay Zeka Konferansına katılmak üzere Berlin'e gidiyor.

Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier'in girişimleri ile Berlin'de Türkiye-Almanya Yapay Zeka Konferansı düzenlenecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın onur konuğu olacağa konferansa, Türkiye'den çeşitli kamu ve sivil kuruluş temsilcilerinin yanı sıra yapay zekanın sanayide kullanılması konusunda çalışma yapan akademisyenler ve sektörün önemli isimleri de katılacak.

Ziyarete Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermüt eşlik edecek.

"Yapay Zeka" ve "Dijital Dönüşüm" başlıkları altında iki panelin de yer alacağı Konferansın iki ülke arasındaki bilimsel, sınai ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacak önemli bir platform olması öngörülüyor.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek yuvarlak masa toplantılarında Türk ve Alman tarafların, sanayide akıllı sistemlerin kullanımı, yapay zeka ve endüstrinin dijital dönüşümü konularını ele almaları ve gelecekte iki ülkenin bu konularda birlikte çalışılabileceği alanların tespiti yönünde değerlendirmelerde bulunmaları planlanıyor.

Bakan Varank, Berlin ziyareti kapsamında ayrıca Max Planck ve Fraunhofer Enstitüsü gibi yapay zeka ve dijital dönüşüm konularında temel ve uygulamalı araştırmalarda Almanya'nın önemli öncü kurumlarını ziyaret edecek. Almanya'da faaliyet gösteren Türk bilim insanlarıyla da buluşacak olan Varank, Türk ve Alman yatırımcılar ile görüşmeler yapacak.

Bakan Varank'ın ziyareti, 36 milyar dolara ulaşan dış ticaret hacmiyle, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı ve en büyük ihracat pazarı konumunda olan Almanya ile işbirliğinin geliştirilmesi, bu birlikteliğin yapay zeka ve dijital dönüşüm alanlarına da taşınması açısından büyük önem taşıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA