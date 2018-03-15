Bakan Tüfenkci: "Ticarette Rekabeti, Girişimciliği ve Ekonomik Büyümeyi Teşvik Ediyoruz"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ticarette rekabeti, girişimciliği ve ekonomik büyümeyi teşvik ettiklerini söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 21. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni gerçekleştirildi. 15 Mart Tüketici Hakları Günü'nde gerçekleşen 21. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni'nde konuşan Bakan Tüfenkci, 21. yüzyılda elektronik ticaret sektörünün kısa bir sürede gelişim gösterdiğini belirterek, "Tüketimin bir tarafını esnaf ve sanatkarlarımız ile tacirlerimiz, diğer tarafını ise tüketicilerimiz oluşturmaktadır. Bakanlık olarak her iki tarafın da büyümesi, gelişmesi ve ilerlemesi için her türlü çabayı sarf ediyoruz. Bir yandan ticarette rekabeti, girişimciliği ve ekonomik büyümeyi teşvik ediyoruz. Bakanlık olarak elektronik ticaretin; pazarlama yöntemleri ve tüketici davranışları üzerindeki etkilerini yakından izliyoruz. Mevcut ve oluşması muhtemel sorunlara karşı tüketicilerimizi korumak adına tedbirler alıyoruz. Bu kapsamda TOBB ile özellikle elektronik ortamlar üzerinden yapılan alıverişlerde yaşanan sorunları çözmek ve tüketicilerimizin daha güvenli alışveriş yapmaları adına Güven Damgası protokolünü imzaladık" açıklamasında bulundu.

"Hedefimiz etkin denetimlerle ürünlerde güvensizlik oranını sıfıra yaklaştırmaktır"

Tüketiciler açısından çok geniş yelpazede kullanım alanı olan ürünlerle ilgili piyasa gözetim ve denetimi yaptıklarını dile getiren Bakan Tüfenkci, "Bakanlığımızın sorumluluğunda bulunan tüketici ürünlerinden sağlık ve güvenliğe zarar verecek nitelikte olanları daha ithalat aşamasında, piyasaya arz edilmeden ülkemize girişini engelliyoruz. Bakanlığımızın sorumluluğundaki ürünlerde güvensizlik oranı 2011 yılında yüzde 38,6 iken, 2016 yılı itibariyle bu rakam yüzde 2'ye gerilemiş ve 2017'de de bu oranı binde 35'e kadar indirdik. Hedefimiz etkin denetimlerle ürünlerde güvensizlik oranını sıfıra yaklaştırmaktır" şeklinde konuştu.

Tüketici Hakem Heyeti'nde değişiklikler yapıldığını kaydeden Tüfenkci, "Tüketicilerimiz geçtiğimiz yılda da haklarını aramak için yoğun bir şekilde Tüketici Hakem Heyetlerimize başvurdular. 2017 yılında toplam 590 bin 736 başvuru yapıldı. Bunların 636 bin 906'sı sonuca bağlandı. Tüketici hakem heyetleri kararlarının yüzde 77'si tüketici lehine, yüzde 23'ü tüketici aleyhine çıkmıştır" dedi.

Tüketici bilincinin artırılmasını birincil hedef olarak belirleyip bu alanda amaçların gerçekleştirilmesi için kamu spotları, broşür ve afişler hazırlandığını söyleyen Tüfenkci, gerek yerel yönetimlere gerekse diğer paydaşlarla işbirliği yaptıklarını kaydetti.

"Tüketiciyi ancak kendi bilinci koruyabilir"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu ise, "İş ve yatırım ortamını iyileştiren çok sayıda reform adımı atıldı. Esasında iş dünyası ve tüketiciler, hepimiz bir yönümüzle hem üretici hem de tüketiciyiz. Üretimi gerekli kılan tüketicidir. Üreticiyi ayakta tutan da tüketicidir. Devlet kurumları ve yasalar, tüketicin haklarını korumak için çalışmalar yapıyor. Fakat gerçek olan şu ki, tüketiciyi ancak kendi bilinci koruyabilir. Bu bakımdan bilinç, en az parası kadar tüketicinin gücüdür" diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, vatandaşların başına zabıta dikmenin anlamsız olduğunu fark ettiklerini vurgulayarak, "Bundan dolayı tüketici bilincinin geliştirilmesi için çalışmalar yaptık. Velilerden öğrencilere kadar geniş koordinasyonlu bir çalışma oldu. 2023 hedefimize ulaşmak için her alanda olduğu gibi tüketici bilinçlenmesi konusunda da vatandaşlarımızı bilinçlendirmek için çalışmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Piyasada rekabet adı altında çürük elmaların olduğunu kaydeden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, bu çürük elmaların temizlenebilmesi için tüketicinin bilinçlenmesi gerektiğini belirtti.

Konuşmaların ardından ödül töreni gerçekleştirildi. - ANKARA