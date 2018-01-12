Bakan Tüfenkci'den Aym Kararına İlişkin Açıklama Açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarda Anayasa Mahkemesinin son kararını, erken seçim ve kabine revizyonu söylentileri ile AK Parti ve MHP mutabakatına değindi. Tüfenkci, "Anayasa Mahkemesinin verdiği kararla ilgili Hükümet Sözcümüz Bekir Bozdağ'ın yapmış olduğu açıklamalara ilave edecek bir şey yok, biz de aynısına katılıyoruz" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle Malatya'da basın mensupları ile bir araya geldi. Basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayan Bakan Tüfenkci, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"AK Parti ve MHP'den görevlendirilen arkadaşlar çalışmalara başlayacak"

MHP ile yapılan mutabakatın sorulması üzerine Bakan Tüfenkci, "MHP ile ittifak, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmelerle belli bir aşamaya geldi. Şimdi AK Parti'den Cumhurbaşkanımızın görevlendirdiği 3 arkadaş ile MHP'den Bahçeli'nin görevlendirdiği 3 arkadaş komisyon çalışmalara başlayacak. Milli mutabakat çerçevesinde milli ve yerli bir duruş sergileyen, Türkiye'nin birliğini ve beraberliği noktasında gerçekten bir şeyler yapması gerektiğini, dünyanın ve Türkiye'nin çevresinde gelişen olayları iyi okuyanların milli mutabakata gerçekten saygı duyan sağduyulu kesim tarafından büyük bir mutluluk oluşturdu" diye cevapladı.

"Bozdağ'ın açıklamalarına katılıyoruz"

Anayasa Mahkemesinin (AYM) gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkında verdiği 'hak ihlali' kararı ile ilgili soru üzerine Bakan Tüfenkci, "Anayasa Mahkemesinin verdiği kararla ilgili Hükümet Sözcümüz Bekir Bozdağ'ın yapmış olduğu açıklamalara ilave edecek bir şey yok, bizde aynısına katılıyoruz" dedi.

Abdullah Gül'ün KHK yorumu

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün son KHK ile ilgili söylemlerini de değerlendiren Bakan Tüfenkci, "Cumhurbaşkanımız bu konuda gerekli açıklamaları yaptı. İçerisinden geçtiğimiz süreçte 2019'a giderken herkesin daha hassas olması lazım. Bu partinin lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Biz Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin 2023 hedeflerine yürüyoruz. Bu yürüyüşe bilerek veya bilmeyerek engel olmak ve birtakım hesapların içine girmek ya da birtakım hesapları olanlara ortak olmak gerçekten milli duruş ve milli mutabakatların oluştuğu bu dönem içerisinde farklı senaryolara yol açacak söylemlerde bulunulmaması gerekir. Bu partinin ilkeleri, genel başkanı, lideri, 2919'daki Cumhurbaşkanı adayı belli olduğuna göre bu noktada söylenecek sözü Cumhurbaşkanımız zaten söyledi" diye konuştu.

"Erken seçim olacak mı" sorusunu da cevaplayan Bakan Tüfenkci, "Erken seçim olmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Seçimler zamanında yapılacak, bundan şüpheniz olmasın" dedi. Bir basın mensubunun "Hükümet içerisinde bir kabine revizyonu bekleniyor mu" sorusunu da yanıtlayan Tüfenkci, "Kabine revizyonu her zaman olabilir ya da olmayabilir. Bu bizim takdir edeceğimiz bir şey değil. Bu söylemler her zaman var, biz işimize bakacağız" dedi.

Bakan Tüfenkci'nin Malatya basını ile buluştuğu toplantıya Vali Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hakan Kahtalı ile basın kuruluşlarının temsilcileri ve daire müdürleri katıldı. - MALATYA