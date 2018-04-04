İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Du"n ana muhalefet partisinin lideri, grup toplantısında Cumhurbas¸kanımızı yuhalattı. Bunun siyasi etigˆine, ayıbına girmiyorum. Ama s¸u kadarını so"yleyeyim, onlar bu ku"c¸u"k is¸lerle ugˆras¸tıgˆı sırada Cumhurbas¸kanımız bu u"lkenin ilk nu"kleer santralinin temelini atmakla mes¸guldu". Bu resmi de vatandas¸larımız elbette ki go"rmu"s¸tu"r ve degˆerlendirmis¸tir diye du"s¸u"nu"yorum" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Güvenli Sürüş Kuralları Eğitimi" programında yaptığı konuşmada du"nyada otomobilin icat edildiği ilk gu"nden itibaren Türkiye'de kat kat hızlı gelişen bir karayolu ulas¸ımı olduğunu ancak trafik gu"venliği probleminin de beraberinde geldiğini ifade etti. Terazinin bir kefesinde hızlı ulas¸ım, diğerinde gu"venli ulas¸ım olduğunu dile getiren Soylu, "Bunlardan birini digˆerine tercih edemeyiz. Bu ikisini bir s¸ekilde dengede tutmak zorundayız. Elbette ki bu dengeyi sagˆlayacak olan bir su"ru" etken var. Arac¸ kalitesi, yol kalitesi, kurallar gibi. Ancak s¸undan eminiz ki burada nihai etken insan unsurudur. I·nsanın aklı, trafik ortamındaki davranıs¸ları ve tercihleridir" şeklinde konuştu.

"Ortak politika belgesi ile bir dizi önlem aldık"

2002'den bu yana trafik konusunda birc¸ok adım atıldığını anımsatan Soylu, yolların düzeltildiğini, karayollarındaki arac¸ların iyileştirildiğini belirterek, "Trafikte yeni hedefimiz, trafikteki insanımızın davranıs¸ını degˆis¸tirmektir. Bakanlık olarak trafik gu"venligˆini sagˆlamak adına, asayis¸ ve uyus¸turucu alanlarında yaptıgˆımız gibi ortak bir 'Karayolu Trafik Gu"venligˆi Uygulama Politika Belgesi'ni olus¸turduk. Adını verdigˆimiz bu plan c¸erc¸evesinde bir dizi o"nlemi hayata gec¸irdik, bı·r kısmının da c¸alıs¸maları devam ediyor. S¸u ana kadar bu politika belgesi dogˆrultusunda gerc¸ekles¸tirdigˆimiz uygulamalarla da o"nemli o"lc¸u"de olumlu sonuc¸lar elde ettik. Ülkemizde motorlu arac¸ sayısı, 2017 sonu itibarıyla bir o"nceki yıla go"re yu"zde 5.4 artmıs¸ ve 22 milyon 218 bin 945 olmus¸tur. Aynı do"nemde ölu"mlu" ve yaralanmalı kaza sayımız ise yu"zde 1,5 azalarak 182 bin 424 olmus¸tur. Trafik gu"venligˆini degˆerlendirirken egˆer sadece toplam o"lu" sayısı u"zerinden bir kıyaslama yaparsak, bu analiz gerc¸egˆi yansıtmayabilir. C¸u"nku" arac¸ sayısı artıyor, nu"fus sayısı artıyor, trafigˆin yogˆunlugˆu artıyor. Aynı s¸ekilde arac¸lar teknik olarak gelis¸iyor ve hızlanıyor. Ülkemizde yu"z bin araca du"s¸en o"lu" sayısında 2008 yılını 100 olarak kabul edersek, 2017 sonunda ulas¸tıgˆımız rakam 52'dir. Yani yarı yarıya bir azalıs¸ so"z konusudur. Yu"z bin nu"fus bas¸ına du"s¸en o"lu" sayısı ise 2008'deki yu"z rakamından 2017 sonu itibarıyla 74'e gerilemis¸tir. 2017 yılı sonu itibarıyla o"lu"mlu"-yaralanmalı trafik kazalarında su"ru"cu" kusurlarının oranı yu"zde 89.9, yayalar ic¸in de yu"zde 8.5'tir. Bu tablo, bizleri elbette ki insana do"nu"k, denetim ve egˆitime agˆırlık veren birtakım tedbirler almaya yo"neltmis¸tir. Keza bugu"n gerc¸ekles¸ecek egˆitim faaliyeti de bu tedbirlerden sadece biridir" diye konuştu.

Soylu, diğer yandan ticari yolcu tas¸ımacılıgˆında meydana gelen otobu"s kazalarının incelendiğini ve özellikle gece 2 ile sabah 8 arasında kazaların yogˆunlas¸tıgˆını belirterek, bunun önüne geçebilmek için bu saatlere özel denetimlerin yapıldığını kaydetti. Ayrıca 2017 yılı içinde toplam 3 bin 628 s¸ehirlerarası otobu"ste, bu yılın ilk u"c¸ ayında ise 2 bin 836 s¸ehirlerarası yolcu otobu"su"nde sivil denetim yapıldığı bilgisini veren Soylu, "2016 yılına go"re 2017 yılında meydana gelen tu"m otobu"s kazalarında yu"zde 12.4 azalıs¸ elde ettik" dedi.

"Birileri karakter suikastı kamusal faydayı suizanlarla yok etmeye c¸alıs¸ıyor"

Trafikteki personel ac¸ıgˆını kapatmayı ve bu sayede denetimleri hem nicelik hem de nitelik olarak arttırmayı planladıklarının altını çizen Soylu, alınacak 13 bin polisin direkt olarak trafik polisi olarak görevlendirileceğini dile getirerek, "Trafik personelimizde brans¸las¸maya, ihtisaslas¸maya agˆırlık vermek istiyoruz. Denetim konusuna temas etmis¸ken, maket trafik ekipleri uygulamamıza ayrı bir bas¸lık ac¸mak istiyorum. Gec¸tigˆimiz gu"nlerde ana muhalefet partisinin bir milletvekili, bu konuyu Meclis gu"ndemine tas¸ıdı ve bir takım eles¸tiriler getirdi. Bu maketlerin maliyetinden, c¸alınmalarından, ne is¸e yaradıgˆından bahisle insan hayatını ilgilendiren bu konuyu bir s¸ekilde siyaset mezesi yapmak istedi. Alıs¸tıgˆımız bir tepkidir. I·yi bir s¸ey yapıyorsunuz, bundan kamu adına bir fayda umuyorsunuz, o faydayı elde ediyorsunuz ama birileri karakter suikastı ugˆruna o kamusal faydayı suizanlarla yok etmeye c¸alıs¸ıyor. O begˆenmedikleri maket trafik ekip aracı uygulamasıyla, maketlerin konuldugˆu bo"lgelerdeki kazalarda yu"zde 17,5 azalıs¸ elde ettik. 431 adet maket yerles¸tirdik. Bu yu"zde 17,5'in yu"zde 1'inde bile bir aile yas¸amını yitirebilirdi. Bir evladımız, bir kızımız, o yu"zde 1'in ic¸inde olabilirdi. Biz trafikte bir canı bile kurtarmak ic¸in elimizden ne geliyorsa yapmanın derdindeyiz. Hic¸ kimse kusura bakmasın ama bo"yle ucuz so"ylemlere vatandas¸ımızın canını takas etmeyiz. I·nsanımızın canını tehdit eden u"c¸ meselede bu bakanlıgˆın her bir ferdi mu"cadele ediyor, c¸alıs¸ıyor, kimisi canını ortaya koyuyor, s¸ehit du"s¸u"yor, kimisi sabahlara kadar kafa patlatıyor, gece denetimlerinde dagˆ bas¸larında yol bekliyor. Herkes bir s¸ekilde is¸in bir ucundan tutmus¸ ugˆras¸ırken, birileri kalkıyor diyor ki, 'sen bu maket uygulamasını nic¸in yapıyorsun?' Cevap veriyorum, hayat kurtarmak ic¸in. Bu uygulama, bir aracın hızını du"s¸u"rmeye vesile olmus¸sa, bir kazayı engellemeye vesile olmus¸sa, bir canı kurtarmaya vesile olmus¸sa, bana sorarsanız parasını haketmis¸ demektir. Mesele bu kadar nettir" diye konuştu.

Trafik denetimleri kapsamında 300 civarında motosiklet alınacağını da söyleyen Soylu, "Trafik polisimizin görünürlüğünü arttırmak için bir çalışma yapılıyor. Kısa süre içinde çalışma tamamlanacak ve kıyafet değişikliği yapılacak. Trafik polislerimizin kıyafetleri çok daha kaliteli ve görünür olacak" müjdesini verdi.

"Kılıçdaroğlu yuhalatırken, Cumhurbaşkanımız nükleer santral temeli atıyordu"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun dün TBMM'de partisinin grup toplantısındaki konuşmasına da değinen Soylu, "Du"n ana muhalefet partisinin lideri, grup toplantısında Cumhurbas¸kanımızı yuhalattı. Bunun siyasi etigˆine,

ayıbına girmiyorum. Ama s¸u kadarını so"yleyeyim, onlar bu ku"c¸u"k is¸lerle ugˆras¸tıgˆı sırada Cumhurbas¸kanımız bu u"lkenin ilk nu"kleer santralinin temelini atmakla mes¸guldu". Bu resmi de vatandas¸larımız elbette ki go"rmu"s¸tu"r ve değerlendirmiştir diye du"s¸u"nu"yorum" ifadelerini kullandı.

Programda Ankara Emniyet Müdürü Selami Altınok ve Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Can Akın Çağlar da yer aldı. - ANKARA