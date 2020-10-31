Bakan Koca: 21 can kaybımız var
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Bakan Koca: 21 can kaybımız var

31.10.2020 02:27 | Son Güncelleme: 31.10.2020 02:31
Bakan Koca: 21 can kaybımız var

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depreme ilişkin, "21 can kaybımız var, 435 kişi halen tedavi görüyor.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depreme ilişkin, "21 can kaybımız var, 435 kişi halen tedavi görüyor. 25'i yoğun bakımda, 9 ameliyat devam ediyor. 364 kişinin tedavisi tamamlanarak taburcu edildi" dedi.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "21 can kaybımız var, 435 kişi halen tedavi görüyor. 25'i yoğun bakımda, 9 ameliyat devam ediyor. 364 kişinin tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. 112 Acil Yardım Ekipleri, UMKE Timleri, ambulanslarımız ve hastanelerimizle, acımızı azaltmak için İzmir'de görev başındayız" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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