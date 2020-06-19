Bakan Kasapoğlu, MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir maçını izledi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmayı takip etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmayı takip etti. Eryaman Stadı'nda oynanan haftanın açılış karşılaşmasını Bakan Kasapoğlu, protokol tribününden izledi. Bakan Kasapoğlu'na protokol tribününde Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ve MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert eşlik etti. Kaynak: AA