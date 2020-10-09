DHA YURT BÜLTENİ-21

Bakan Karaismailoğlu: Biz çalıştıkça, yollarımızı tıkayan daha da artıyor (2)BAKAN KARAİSMAİLOĞLU TARİHİ MEKANLARI GEZDİUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mardin'deki temasları kapsamında Vali Mahmut Demirtaş ile birlikte kentteki tarihi mekanları gezdi.