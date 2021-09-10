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Bakan Derya Yanık'tan, Edremit'in kurtuluş yıl dönümündeki gösteriyle ilgili açıklama Açıklaması

AA / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel
Bakan Derya Yanık'tan, Edremit'in kurtuluş yıl dönümündeki gösteriyle ilgili açıklama Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla dün gerçekleştirilen gösteriye ilişkin, "Hürriyeti ve medeniyeti kılık kıyafette arayan bu bağnaz zihniyeti şiddetle kınıyorum.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla dün gerçekleştirilen gösteriye ilişkin, "Hürriyeti ve medeniyeti kılık kıyafette arayan bu bağnaz zihniyeti şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Yanık, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Edremit Şubesince gerçekleştirilen ve "üzeri siyah örtüyle kapatılan genç kızın zincirle bağlanması, ardından efelerin zinciri çözüp örtüyü açmasının" canlandırıldığı temsille ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"CHP'li Edremit Belediyesi'nin düzenlediği müsamerede ortaya çıkan görüntüler, Kurtuluş Savaşı'nda cephedeki Mehmetçiğimizi fedakarca destekleyen kahraman Anadolu kadınına hakaret, Nene Hatunların, Şerife Bacıların hür olmadığını zannetmek ise apaçık gaflettir. 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!' Hürriyeti ve medeniyeti kılık kıyafette arayan bu bağnaz zihniyeti şiddetle kınıyorum."

AA / Orhan Onur Gemici - Son Dakika Haberleri
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