Bakan Çavuşoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

09.10.2019 17:05

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuoğlu, Barış Pınarı Harekatı'nın Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edildiğini belirtti.

Bakan Çavuoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın başladığına ilişkin attığı tweet sonrasında Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bakan Çavuşoğlu paylaşımında, "Barış Pınarı Harekatı'yla bölge teröristlerden temizlenecek, Suriye'nin sınır güvenliği ve toprak bütünlüğü teminat altına alınacak, göçmenler güvenli bir şekilde evlerine dönebilecek, bölgeye barış ve huzur gelecektir. Rabbim şanlı ordumuzu muzaffer eylesin. Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı'nın 51. maddesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA