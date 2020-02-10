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Bakan Albayrak: Şikayetler vardı, standart getirildi

Merkez Bankası ve BDDK'nın banka ücret ve komisyonlarına ilişkin gerçekleştirdiği sadeleştirme ve sınırlama kararını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Şikayetler vardı, standart getirildi" dedi.

10.02.2020 09:27 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:27
Bakan Albayrak: Şikayetler vardı, standart getirildi

ve BDDK'nın banka ücret ve komisyonlarına ilişkin gerçekleştirdiği sadeleştirme ve sınırlama kararını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı , "Şikayetler vardı, standart getirildi" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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