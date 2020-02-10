Bakan Albayrak: Şikayetler vardı, standart getirildi

10.02.2020 09:27 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:27

Merkez Bankası ve BDDK'nın banka ücret ve komisyonlarına ilişkin gerçekleştirdiği sadeleştirme ve sınırlama kararını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Şikayetler vardı, standart getirildi" dedi.