Bakan Albayrak : "Güçlü Bir Şekilde Yeni Bir Döneme Gireceğiz"

İsviçre'de gerçekleşen Davos Zirvesi'ne katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye ve paydaşları açısından güçlü bir şekilde yeni bir döneme gireceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İsviçre'de gerçekleşen ve Davos Zirvesi olarak bilinen Dünya Ekonomi Forumu'nda basının karşısına çıktı. Zirve kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği gerçekleştirdiklerini belirten Albayrak, Davos hakkında, "Bu yıl enteresan bir Davos gündemi ve içeriği itibariyle Davos toplantısı oldu. Nitekim hakikaten dünyada 49 yıl önce küreselleşme, globalleşme ortak bir dil için kurulan Davos herhalde tarihinde ilk defa bu kadar korumacılığın ve bireysel anlamda ülkelerin kendi ülke ekonomileri noktasında savunmaya dayalı bir ekonomik politika izlediği bir dönemle karşı karşıya kalmamıştır" dedi.

Küresel ekonominin yalnızca ABD-Çin arasında yaşanan gerginliğin değil pek çok farklı etmenden etkilendiğini vurgulayan Albayrak, "Enteresan olan şu, ciddi şekilde endişe var. Bu tabi ABD-Çin üzerinde değil, küresel manada baktığımızda dünyada birçok ekonomi, artık birbiriyle iç içe geçmiş ticaret ilişkileri bu korumacılık politikaları adı altında yaşanan son yıllardaki özellikle son bir yıldaki gelişmelerden çok kaygı yaşıyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye ve paydaşları açısından güçlü bir şekilde yeni bir döneme gireceğiz"

Türkiye'nin, son 6 ay içerisinde ekonomisinde yaşadığı dalgalanmalara karşı çok güçlü bir refleks oluşturduğunu belirten Albayrak, yatırımcılarla Türkiye'nin ilerleyen zamanlarda atacağı adımlar üzerine görüştüğünü belirtti. 2019 takviminde Almanya ve Fransa ile yapılacak görüşmeler olduğunu kaydeden Bakan Albayrak, "Dolayısıyla bu yoğun diplomasinin, özellikle finansal piyasalarda, Türkiye'nin içinden geçtiği tüm bu süreçlerde ortaya koyduğu hedefleri teker teker güçlü bir şekilde hayata geçirmesiyle oluşan bu güven iklimi ortamının, Türkiye'nin birçok makro ve mikro datasına yansımasıyla birlikte Türkiye'ye gerek küresel açıdan gerek kurumsal açıdan yatırımcıların gelmesiyle birlikte Türkiye ve paydaşları açısından güçlü bir şekilde yeni bir döneme gireceğimizi çok net bir şekilde söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

"Davos farklı tehdit, sınama ve kaygıların dile getirip, ortak hareket etmenin önemli olduğu sıkça işlendiği bir ortam." diyen Bakan Albayrak, gerçekleştirdikleri Davos ziyaretinde Türkiye'nin başta Suriye olmak üzere bölgesel konularda yürüttüğü çalışmalardan ötürü çok olumlu tepkiler aldığını vurguladı.

"Beklenenin çok üstünde güçlü neticeler aldık"

Türkiye'nin son zamanlarda ekonomik anlamda attığı ve ilerleyen zamanda atmaya hazırlandığı adımlara da değinen Bakan Albayrak, "Daha stratejik, aktif bir hazinecilik ortaya koyacağız. Maliyetleri düşürmek, likiditeyi doğru ilerletmek, çok daha etkin hazinecilikten bahsettik. Sadece son çeyrekte 3 milyar TL'ye yakın faiz tasarrufu elde ettik, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde. Kimse reel ekonominin paydaşlarından kopmamızı beklemesin. 2019 ilk çeyreği noktasında birçok beklentilerin aksine olumlu bir şekilde tamamlayıp, reel ekonomi ve büyümede 2019'u güçlü bir şekilde kapatacağız. İkinci ve üçüncü çeyrek açısından çok daha optimistiz. 6 ay önce bir kaygı, korku endişe ifade edildi. Bütçe, cari denge, enflasyon. 6 ay içinde bakınca üçünde de beklenenin çok üstünde güçlü neticeler aldık. Enflasyonda 2019'un Eylül ayı 6,5'a yakın baz etkisi oluşturacak. Ne kadar güçlü bir düşüş trendine doğru yaklaştığımızı üçüncü çeyrekte göreceğiz" dedi.

Türkiye'nin attığı adımlarda dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Albayrak, "Kur konusunda stratejik akılla olacağız. Kur tahmininden ziyade kurun yakından gözetildiği noktada olmak lazım, yakından takip edeceğiz" ifadesini kullandı.

"KDV iadeleri konusu çok basit bir konu değil"

KDV iadeleri konusuna da açıklık getiren Albayrak, "KDV iadeleri konusu çok basit bir konu değil. Farklı yöne çekmeye çalışan, firmalar bazında olsun, stoklar var, bir süreç var. Yok mu artıran, yok mu azaltan, öncelikle bu rakamla alakalı ciddi bir çalışma yapılması gerekiyor. Tabii ki realite içerisinde doğal, hayatın akışı içerisinde bununla ilgili, tabi ki adımlar atabiliriz. Çalışmalar başlamıştı, iş dünyasından birçok kez dile getiriliyor. Biz de konuştuğumuz çerçevede karşılıklı mutabık kalıyoruz" diye konuştu. - DAVOS

Kaynak: İHA