Bahreyn'de, Yahudi sinagogunda ibadet 74 yıl sonra yeniden başladı
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Bahreyn'de, Yahudi sinagogunda ibadet 74 yıl sonra yeniden başladı

Bahreyn'de, Yahudi sinagogunda ibadet 74 yıl sonra yeniden başladı
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

Bahreyn, başkent Manama'da 1947'den bu yana kapalı olan Yahudi sinagogunda dini ritüellerin yeniden başladığını duyurdu.

Bahreyn, başkent Manama'da 1947'den bu yana kapalı olan Yahudi sinagogunda dini ritüellerin yeniden başladığını duyurdu.

Bahreyn Kralının Müsteşarı Halid bin Ahmed, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Manama'daki eski Yahudi sinagogunda cumartesi ritüeli ve Tevrat ayinlerinin 74 yıl sonra yeniden başladığını açıkladı.

Bin Ahmed, gelişmenin Bahreyn'deki Yahudiler için tarihi bir an olduğunu belirtti.

Son zamanlarda Yahudi ve Arap dünyasının basın yayın organlarında yer alan bilgilere göre, Bahreyn'de 36 ile 50 arasında Yahudi yaşıyor.

Öte yandan Şubat 2020'de Bahreyn Danışma Meclisi Üyesi Nansi Huduri, basına yaptığı açıklamada, ülkede daha önce yüzlerle ifade edilen Yahudi sayısının 36'ya düştüğünü söylemişti.

Sinagogun 1930'larda açıldığını hatırlatan Huduri, kapatılma kararının da günde 3 kez yapılan ibadete en az 10 kişinin katılması konusunda yaşanan sıkıntı nedeniyle alındığını aktarmıştı.

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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