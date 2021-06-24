Bağımsız Adana Milletvekili Koncuk: "26 Ağustos Zafer Haftası'nda partimizin kuruluşunu ve adını açıklayacağız"
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Bağımsız Adana Milletvekili Koncuk: "26 Ağustos Zafer Haftası'nda partimizin kuruluşunu ve adını açıklayacağız"

Bağımsız Adana Milletvekili Koncuk: '26 Ağustos Zafer Haftası'nda partimizin kuruluşunu ve adını açıklayacağız'
Anadolu Ajansı / Adem Balta - Haberler | Politika

Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Ay Yıldız Hareketi'nin partileşme sürecinin başladığını, 26 Ağustos Zafer Haftası'nda partilerinin kuruluşunu ve adını kamuoyuna açıklayacaklarını bildirdi.

Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Ay Yıldız Hareketi'nin partileşme sürecinin başladığını, 26 Ağustos Zafer Haftası'nda partilerinin kuruluşunu ve adını kamuoyuna açıklayacaklarını bildirdi.

Koncuk, Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sadece Anadolu'ya değil, tüm Türk dünyasına yayılan çalışmalarının devam ettiğini, kötü yönetimin, ayrışmanın, ekonomik krizin ve sığınmacıların baskıları altında yaşamak zorunda kalan Türk halkına çözüm önerileri sunduklarını söyledi.

Öfke, kızgınlık ve düşmanlaştırma yerine, dostluk, huzur ve barışın hakim olduğu bir ülke istediklerini belirten Koncuk, "Ay Yıldız Hareketi olarak cepheleşmeye ve intikam almaya 'hayır' diyoruz. Türk halkının yeni intikamlara, mağduriyetlere ihtiyacı ve tahammülü yoktur. Türk milletinin tasada ve kıvançta birleşme vakti gelmiştir. Gençlerin haklarını korumak için polisle çatışmadığı bir ülke istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İsmail Koncuk, "Ay Yıldız Hareketi'nin partileşme süreci başladı. 26 Ağustos Zafer Haftası'nda partimizin kuruluşunu ve adını kamuoyuna açıklayacağız." dedi.

Koncuk, 15. yüzyıldan beri değişik adlar altında Türk ordusu için silah ve mühimmat üreten Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKE) şirketleştirme adı altında tasfiye edilmeye çalışıldığını iddia etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

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Bağımsız Adana Milletvekili Koncuk: "26 Ağustos Zafer Haftası'nda partimizin kuruluşunu ve adını açıklayacağız" - Haberler
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