BAĞDADİ'NİN KAÇIŞLARINI PLANLAYAN DEAŞ'LI, İSTANBUL'DA YAKALANDI
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BAĞDADİ'NİN KAÇIŞLARINI PLANLAYAN DEAŞ'LI, İSTANBUL'DA YAKALANDI

BAĞDADİ'NİN KAÇIŞLARINI PLANLAYAN DEAŞ'LI, İSTANBUL'DA YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

iSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ile MİT tarafından yürütülen ortak operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın 2 yıl önce öldürülen lideri Ebubekir El Bağdadi'nin, Suriye'de güvenli bölgelere geçişini koordine eden ve halen çatışma bölgelerindeki örgüt üyeleriyle irtibatlı olduğu belirlenen yabancı uyruklu A.S.İ.M.

iSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ile MİT tarafından yürütülen ortak operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın 2 yıl önce öldürülen lideri Ebubekir El Bağdadi'nin, Suriye'de güvenli bölgelere geçişini koordine eden ve halen çatışma bölgelerindeki örgüt üyeleriyle irtibatlı olduğu belirlenen yabancı uyruklu A.S.İ.M. yakalandı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıkalamaya göre, terör örgütü DEAŞ  ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı şahısların tespit ile deşifrelerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 2014 yılında çatışma bölgelerine giderek, örgüt içerisinde sorumlu düzeyinde faaliyet yürüten A.S.İ.M'nin yeri tespit edildi. Örgüt içinde silahlı eğitim verdiği, DEAŞ'ın karar organı içerisinde bulunan üst düzey emirler ile müşterek hareket ettiği ve DEAŞ eski lideri Ebubekir El Bağdadi'nin Suriye'de güvenli bölgelere geçişinde rol aldığı tespit edilen  A.S.İ.M., 28  Nisan günü düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelinin fotoğrafları

 


- İstanbul
BAĞDADİ'NİN KAÇIŞLARINI PLANLAYAN DEAŞ'LI, İSTANBUL'DA YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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