BAĞDADİ'NİN KAÇIŞLARINI PLANLAYAN DEAŞ'LI, İSTANBUL'DA YAKALANDI

iSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ile MİT tarafından yürütülen ortak operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın 2 yıl önce öldürülen lideri Ebubekir El Bağdadi'nin, Suriye'de güvenli bölgelere geçişini koordine eden ve halen çatışma bölgelerindeki örgüt üyeleriyle irtibatlı olduğu belirlenen yabancı uyruklu A.S.İ.M.