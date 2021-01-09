Bağcılar'da "kamu görevlisiyiz" deyip, dolandırıcılık yapan 3 kişi yakalandı
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Bağcılar'da "kamu görevlisiyiz" deyip, dolandırıcılık yapan 3 kişi yakalandı

09.01.2021 13:12 | Son Güncelleme: 09.01.2021 13:21
Bağcılar'da

Bağcılar'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan ve yardım kuruluşlarının adını kullanarak dolandırıcılık yapan 3 kişi yakalandı.

Bağcılar'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan ve yardım kuruluşlarının adını kullanarak dolandırıcılık yapan 3 kişi yakalandı.

Bağcılar'da kendilerini kamu kurum ve kuruluşlarındaki yetkili kişi olarak tanıtan ve yardım kuruluşlarının da adını kullanıp, şirket sahiplerinden para alarak paravan şirket üzerinden fatura kesen O.S.B. K.K. ve E.S. isimli kişiler bulundukları adreste polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden, E.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, O.S.B. ve K.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Bağcılar'da 'kamu görevlisiyiz' deyip, dolandırıcılık yapan 3 kişi yakalandı
Bağcılar'da 'kamu görevlisiyiz' deyip, dolandırıcılık yapan 3 kişi yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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