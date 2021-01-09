Bağcılar'da "kamu görevlisiyiz" deyip, dolandırıcılık yapan 3 kişi yakalandı

Bağcılar'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan ve yardım kuruluşlarının adını kullanarak dolandırıcılık yapan 3 kişi yakalandı.

Bağcılar'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan ve yardım kuruluşlarının adını kullanarak dolandırıcılık yapan 3 kişi yakalandı.

Bağcılar'da kendilerini kamu kurum ve kuruluşlarındaki yetkili kişi olarak tanıtan ve yardım kuruluşlarının da adını kullanıp, şirket sahiplerinden para alarak paravan şirket üzerinden fatura kesen O.S.B. K.K. ve E.S. isimli kişiler bulundukları adreste polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden, E.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, O.S.B. ve K.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı