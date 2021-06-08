Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı, Malazgirt Belediyesini ziyaret etti
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Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı, Malazgirt Belediyesini ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Veysel Eşin - Haberler | Güncel

İstanbul Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, kardeş belediyeleri olan Malazgirt Belediyesini ziyaret etti.

İstanbul Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, kardeş belediyeleri olan Malazgirt Belediyesini ziyaret etti.

Yardımcısı Emre Urlu ile Malazgirt'e gelen Çağırıcı'yı, Belediye Başkanı Cengiz Altın ve AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz karşıladı.

Daha sonra belediyeye geçen Çağırıcı, ilçede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yapılan hizmetleri inceledi ve yapılması planlanan projeler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Altın ise Çağırıcı ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, ilçede kardeş belediyenin yaptığı hizmetleri yerinde incelediklerini ve yapılacak çalışmalarla ilgili mutabakata vardıklarını aktardı.

Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı, Malazgirt Belediyesini ziyaret etti
Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı, Malazgirt Belediyesini ziyaret etti
Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı, Malazgirt Belediyesini ziyaret etti
Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı, Malazgirt Belediyesini ziyaret etti
Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı, Malazgirt Belediyesini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin

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Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı, Malazgirt Belediyesini ziyaret etti - Haberler
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