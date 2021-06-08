Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı, Malazgirt Belediyesini ziyaret etti

İstanbul Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, kardeş belediyeleri olan Malazgirt Belediyesini ziyaret etti.

İstanbul Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, kardeş belediyeleri olan Malazgirt Belediyesini ziyaret etti.

Yardımcısı Emre Urlu ile Malazgirt'e gelen Çağırıcı'yı, Belediye Başkanı Cengiz Altın ve AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz karşıladı.

Daha sonra belediyeye geçen Çağırıcı, ilçede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yapılan hizmetleri inceledi ve yapılması planlanan projeler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Altın ise Çağırıcı ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, ilçede kardeş belediyenin yaptığı hizmetleri yerinde incelediklerini ve yapılacak çalışmalarla ilgili mutabakata vardıklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin