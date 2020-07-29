Azeri genç halk dansı gösteriyle izleyenleri mest ediyor
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Azeri genç halk dansı gösteriyle izleyenleri mest ediyor

Azerbaycan'dan okumak için Türkiye'ye gelen 18 yaşındaki Ruslan Kasımzade, yöresel solo halk dansı ile izleyenleri mest ediyor.

Azeri genç halk dansı gösteriyle izleyenleri mest ediyor
29.07.2020 15:44 | Son Güncelleme: 29.07.2020 15:48

Azerbaycan'dan okumak için Türkiye'ye gelen 18 yaşındaki Ruslan Kasımzade, yöresel solo halk dansı ile izleyenleri mest ediyor.

Çankırı Karatekin Üniversitesinde eğitim gören Ruslan Kasımzade, başta Çankırı olmak üzere diğer şehirleri gezerek solo Kafkas dansı ve Azerbaycan dansları gösterisi ile ilgi çekiyor. Kasımzade, ailesinin de desteğiyle bu dalda ilerlemek istediğini ifade etti. Dansa aşırı ilgi duyduğunu ve bırakmak istemediğini belirten Kasımzade, "8 senedir dans yapıyorum. Eskişehir'de, Amasya'da yaptım. Dansa çok hevesim vardı aileme söyledim. Ailem beni dans yerine koydu. Dansı nerede istersem, ne zaman istersem yapıyorum. Yüreğim ne zaman sıkılsa video çekiyorum ve harçlığımı çıkarıyorum. Bu sayede izleyicim artıyor, bakıyorlar ve hepsi beğeniyorlar. Vakitleri güzel geçiyor. Kimin neye hevesi varsa ne istiyorsa onu yapabilir, hayat kendi ellerinde" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA

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