Ayto'da Kadın Girişimci Yönetici Okulu Açıldı

İş sahibi kadınların girişimci ruhunu ortaya çıkartarak, işlerini büyütmek ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelmelerini sağlamak, ekonomimizin itici gücü kadınlarımız için AYTO Akademi, Garanti Bankası ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) işbirliği ile gerçekleştirilen "Kadın Girişimci Yönetici Okulu" eğitimleri başladı.



Geçtiğimiz ay online başvurusu alınan adayların, 3-4 Temmuz tarihlerinde Proje Koordinatörü Boğaziçi Üniversitesi Öğr. Gör. Soner Şahan tarafından kesin kayıtlarının tamamlanmasının ardından 5 Temmuz'da başlayan eğitime ilgi yoğun oldu. AYTO Akademi Eğitim Salonlarında yapılan 50 saatlik eğitim programını tamamlayan katılımcılar Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezinden sertifika almaya hak kazanacaklar.



Eğitimin ilk gününde kadın girişimcileri yalnız bırakmayan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, Aydınlı kadınların iş kurmak konusunda gerekli cesarete ve isteğe sahip olduklarını, gerçekleştirilen bu eğitim sayesinde işi yönetme ve büyütme konusunda da önemli gelişme kaydedeceklerini belirtti. AYTO'nun kadın üyeleri ve Aydınlı kadınlar için her zaman çözüm odaklı çalıştıklarını kaydeden Ülken; "Göreve başladığımız günden bu güne kadınlarımız için önemli projeler gerçekleştirdik. Girişimcilik kurslarımız, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İndirim Kampanyamız, Kadın Girişimciler Kurulumuz ve Turkcell ile gerçekleştirdiğimiz "Geleceği Yazan Kadınlar" projesi ve son olarak Garanti Bankası ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliği ile hayata geçen "Kadın Girişimci Yönetici Okulu" eğitimleri. AYTO Yönetimi olarak üyelerimizin ticari hayatlarının gelişimi için imza attığımız projeleri hazırlarken kadın üyelerimize hep pozitif ayrımcılıkla yaklaştık. Çünkü kadın ekonomik hayatın ne kadar içinde ve hatta dümeninde olursa ekonomik gelişmenin ivmesi doğru orantılı olarak artış gösterecektir" dedi. - AYDIN