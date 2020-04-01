AYSAD, asansörlerde Kovid-19'a karşı alınması gereken önlemleri açıkladı Açıklaması Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (AYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Targıt, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı asansörlerin kabinlerinin düzenli dezenfekte edilmesi, havalandırma sisteminin devamlı açık bırakılması, kullananların da binmeden önce ve indikten sonra...

Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (AYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Targıt, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı asansörlerin kabinlerinin düzenli dezenfekte edilmesi, havalandırma sisteminin devamlı açık bırakılması, kullananların da binmeden önce ve indikten sonra ellerini dezenfektanla temizlemesi gerektiğini bildirdi.

Targıt, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de ve dünyada koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında özellikle kamusal alanda çok ciddi tedbirlerin alındığını hatırlatarak, bu noktada bina içi ulaşımda kullanılan asansörlerin atlanmaması gerektiğini vurguladı.

AYSAD olarak yeni koronavirüs tehlikesine karşı asansörleri kullanırken dikkat edilmesi gerekenlere yönelik bir bildiri hazırladıklarını belirten Targıt, şunları kaydetti:

"Ortak kullanım araçları olan asansörlerde virüs bulaşma riski oldukça fazla. Dolayısıyla hem asansörlerin kabin içi hijyenine hem de kişisel hijyene çok dikkat etmek gerekiyor. Kabinler düzenli dezenfekte edilirken, havalandırma sistemi de devamlı açık bırakılmalı. Asansörü kullanan herkes, binmeden önce ve indikten sonra mutlaka ellerini uygun biçimde dezenfekte etmeli."

Bina içi erişimin emniyetle sürmesinin özellikle hastaneler, kent içi ulaşım sistemleri ve çok katlı yüksek binalar için hayati öneme sahip olduğunu aktaran Targıt, şu önerilerde bulundu:

"Asansörlerin düzenli bakım, onarım ve yıllık periyodik kontrolleri ihmal edilmemeli. Özellikle çok katlı yüksek binalarda ve hastaneler gibi özel yapılarda bina içi ulaşımda asansörlerden vazgeçmek çözüm olamayacağına göre, riskleri en aza indirecek önlemler geliştirilmeli. Bina yönetimleri, hijyen önlemleri alırken, asansörlerin mekanik ve güvenlik aksamlarına zarar vermemeye özen göstermeli, bunu yaparken de sözleşme yaptıkları asansör bakım firmasından mutlaka profesyonel destek almalılar."

"Antibakteriyel özelliğe sahip asansörler hayatımızda daha çok yer alacak"

AYSAD Başkanı Targıt, asansörlerdeki tüm bu risklere karşı geliştirilen yeni nesil asansörlerin daha fazla ilgi göreceğini söyledi.

Targıt, "Kullanıcıların eskiye nazaran daha seçici ve bilinçli olması gerektiği anlaşıldı. Antibakteriyel özelliğe sahip, kendi kendini temizleyen, sürekli temiz hava sağlayan özel havalandırma sistemi bulunan, buton yerine sesli yönlendirmeyle ya da hologram teknolojisiyle çalışan akıllı asansör kabinleri, bundan sonra hayatımızda daha fazla yer alacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA