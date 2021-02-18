Aydın Ticaret Borsası
18.02.2021 15:15 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:18
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 20,75 liradan satıldı.
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 20,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Kuru incir
|20,75
|20,75
|Natürel ham zeytinyağı
|14,40
|15,50
|Sızma zeytinyağı
|17,70
|24,40
|Yeşil salamura zeytin
|7,00
|10,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun
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