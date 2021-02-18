Aydın Ticaret Borsası
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Aydın Ticaret Borsası

18.02.2021 15:15 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:18
Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 20,75 liradan satıldı.

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 20,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Kuru incir 20,7520,75
Natürel ham zeytinyağı14,4015,50
Sızma zeytinyağı17,7024,40
Yeşil salamura zeytin7,0010,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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