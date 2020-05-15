Aydın genç nüfus oranı sıralamasında 76. il oldu
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Aydın genç nüfus oranı sıralamasında 76. il oldu

2019 yılı sonu itibariyle 1 milyon 110 bin 972 nüfusa sahip olan Aydın, nüfusunun yüzde 13,7'si olan 151 bin 876 genç oranıyla ülke genelinde 76'ncı sırada yer aldı.

Aydın genç nüfus oranı sıralamasında 76. il oldu
15.05.2020 12:22 | Son Güncelleme: 15.05.2020 12:22

2019 yılı sonu itibariyle 1 milyon 110 bin 972 nüfusa sahip olan Aydın, nüfusunun yüzde 13,7'si olan 151 bin 876 genç oranıyla ülke genelinde 76'ncı sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı İstatistiklerle Gençlik verilerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre; 2019 yılı sonu itibariyle 1 milyon 110 bin 972 kişi olan Aydın nüfusunun yüzde 13,7'sini 151 bin 876 kişi ile 15-24 yaş arasındaki nüfusu kapsayan genç nüfus oluşturdu. Genç nüfusun yüzde 50,6'sını 76 bin 793 kişiyle erkek nüfus, yüzde 49,4'ünü 75 bin 083 kişiyle ise kadın nüfus oluşturdu.

Türkiye toplam nüfusu 2019 yılı sonu itibariyle 83 milyon 154 bin 997 iken, 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 955 bin 672 oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,6'sını oluşturdu. Genç nüfusun yüzde 51,3'ünü 6 milyon 647 bin 265 kişiyle erkek nüfus, yüzde 48,7'sini 6 milyon 308 bin 407 kişiyle ise kadın nüfus oluşturdu.

Aydın, genç nüfus oranı sıralamasında 76. il

Toplam nüfusun içerisindeki genç nüfus oranına göre yapılan sıralamaya göre Aydın, yüzde 13,7 genç nüfus oranıyla Bursa ile birlikte 76. sırada yer aldı. Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 23,9 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 22,7 ile Şırnak ve yüzde 22,6 ile Bayburt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla yüzde 12,6 ile Muğla, yüzde 12,9 ile Balıkesir ve yüzde 13,2 ile İzmir oldu.

Aydın'da ikamet eden ve başka bir ile üniversite okumaya giden gençlerin oranı yüzde 7,9 oldu

2019 yılında 18-24 yaş grubunda yer alan ve Aydın'da ikamet eden 8 bin 774 genç başka bir ile üniversite okumaya gitti. Bu gençlerin 18-24 yaş grubundaki genç nüfus içindeki oranı yüzde 7,9 oldu. Bu oran genç erkeklerde yüzde 7,8 iken, genç kadınlarda yüzde 7,9 oldu. İkamet ettiği ilden başka bir ile üniversite okumaya giden gençlerin oranı illere göre incelendiğinde, bu oranın en yüksek olduğu ilin yüzde 17,7 ile Burdur olduğu görüldü. Bu ili yüzde 17,5 ile Bayburt ve yüzde 17,0 ile Isparta izledi. Aydın ise yüzde 7,9 değeri ile 29. sırada yer aldı. İkamet ettiği ilden başka bir ile üniversite okumaya giden gençlerin oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla, yüzde 0,4 ile Şırnak, yüzde 0,6 ile Şanlıurfa ve yüzde 0,8 ile Diyarbakır oldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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