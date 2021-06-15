AYDIN DİDİM BELEDİYE BAŞKANI: RUHSATSIZ OTELİ MÜHÜRLEDİKTEN SONRA SOPALARLA SALDIRDILAR

Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay'a beyzbol sopalarıyla saldırılmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Örgütü İlçe Belediye Binası önüne gelerek destek oldu.

Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay'a beyzbol sopalarıyla saldırılmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Örgütü İlçe Belediye Binası önüne gelerek destek oldu. Atabay'a destek için, CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan ve Hüseyin Yıldız, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, İlçe Belediye Başkanları ve çok sayıda partili geldi. Belediye Binasına 'Eşkiya Didim'e Hükümdar Olmaz' yazılı dev pankart asıldı. Didimli vatandaşların bazıları da ellerine dövizleri alarak belediye başkanına destek çıktı.

YARIN ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Öte yandan gözaltına alınan şüpheliler İ.O. (19), Y.C.Ö (19), B.D.( 24), M.O., F.Ö. ve A.S.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü ve ek gözaltı süresi istendiği şüphelilerin işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı