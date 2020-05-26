Aydın'da bayram boyunca geceler sessizliğe büründü Aydın'da bayram boyunca geceler sessizliğe büründü Ramazan Bayramı'nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte Aydın'ın Efeler ilçesinde gündüzleri olduğu gibi geceleri de sokaklar sessizliğe büründü.

Aydın'da bayram boyunca geceler sessizliğe büründü

AYDIN - Ramazan Bayramı'nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte Aydın'ın Efeler ilçesinde gündüzleri olduğu gibi geceleri de sokaklar sessizliğe büründü. Boş kalan sokaklar Aydın'ın güzelliğine ayrı bir renk kattı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Kovid-19 tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı boyunca uygulanan sokağa çıkma yasağı Aydın'da sokakları sessizliğe bürüdü. Dört gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlar cadde ve sokakları yalnızlığa bıraktı. Efeler ilçesinde sokak ve meydanlarda yalnızca görevli olan personellerin ve emniyet güçlerinin bulunduğu görüldü. Aydın Atatürk Kent Meydanı, Adnan Menderes Bulvarı, Batı Gazi Bulvarı, Doğu Gazi Bulvarı, Malazgirt Meydanı, Yeni Dörtyol Kavşağı gibi ana arterlerde dört gün boyunca sessizlik bozulmadı. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaş ve sürücülere ise emniyet güçleri tarafından cezai işlem uygulandı.

Aydın'da boş kalan sokaklar, yarından itibaren kısıtlamanın sona ermesi ile tekrar hareketlenecek.

Kaynak: İHA