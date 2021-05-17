Aydın Aydın'dan kötü haber geldi

'Korona var öpme' klibi çeken ünlü sanatçı Aydın Aydın'dan kötü haber geldi. Korona virüse yakalanan ünlü türkücü hastaneye kaldırıldı. İşte sağlık durumu...

Hakkari'nin karlı dağlarında korona virüs ile ilgili yaptığı 'Korona var öpme' şarkısıyla adından bahsettiren türkücü Aydın Aydın, koronavirüse yakalandı. Ramazan Bayramı için memleketi Hakkari'ye gelen türkücü Aydın Aydın, rahatsızlanınca ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Testi pozitif çıkan Aydın, sağlık ekipleri tarafından Bağışlı köyündeki evine getirildi. Aydın'ın tedavisi evinde sürecek.

Kaynak: Snob Magazin