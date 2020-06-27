AYDIN 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA AYDIN'ın Efeler ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı Mustafa Beki (45) öldü.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı Mustafa Beki (45) öldü. Kasksız motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza anı ise, bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaza, dün 20.30 sıralarında, Dalama Mahallesinde meydana geldi. Yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan Mustafa Beki'ye, Nazmi Cihan Çırakoğlu (27) yönetimindeki 09 Y 5662 plakalı motosiklet çarptı. Çevredeki vatandaşları ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Çırakoğlu ve Beki, ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mustafa Beki, hastanedeki müdahalelere rağmen gece öldü. Sürücü Çırakoğlu'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA