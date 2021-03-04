AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de Tokat Belediye Plevne hükmen galip
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley B Grubu'nda bugün Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Tokat Belediye Plevne arasında yapılması planlanan erteleme maçı, ev sahibi ekibin müsabakaya çıkamaması nedeniyle oynanmadı.
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley B Grubu'nda bugün Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Tokat Belediye Plevne arasında yapılması planlanan erteleme maçı, ev sahibi ekibin müsabakaya çıkamaması nedeniyle oynanmadı.
Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde müsabakanın sonucu, Tokat Belediye Plevne'nin 3-0 hükmen galibiyeti şeklinde gösterildi.
Bursa Büyükşehir Belediyespor'un takımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle maça çıkamadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul