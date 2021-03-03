Avustralya Başsavcısı Porter, hakkındaki tecavüz iddialarını reddederek görevine devam edeceğini açıkladı
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Avustralya Başsavcısı Porter, hakkındaki tecavüz iddialarını reddederek görevine devam edeceğini açıkladı

03.03.2021 12:13 | Son Güncelleme: 03.03.2021 12:18
Avustralya Başsavcısı Porter, hakkındaki tecavüz iddialarını reddederek görevine devam edeceğini açıkladı

Avustralya Başsavcısı Christian Porter, 33 yıl önce 16 yaşında bir kıza tecavüz ettiği iddialarını reddederek görevine devam edeceğini duyurdu.

Avustralya Başsavcısı Christian Porter, 33 yıl önce 16 yaşında bir kıza tecavüz ettiği iddialarını reddederek görevine devam edeceğini duyurdu.

Porter, iddiaların kamuoyuna yansımasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, istifa etmeyeceğini bunun yerine "kafasını dinlemek için" bir süre izin alacağını söyledi.

Tecavüz iddialarını kabul etmeyen Porter, "Sadece kendi ruh sağlığım için birkaç hafta izin alacağım. Dönüp işimi yapabileceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Porter, yaşanmamış bir şeyle ilgili iddialar nedeniyle görevini bırakmasının, Avustralya'daki herhangi bir kişinin kanıtsız suçlamalardan kariyerini kaybetmesine yol açabileceğini kaydetti.

Polisin, dün, soruşturma başlatmak için "yeterli" delil bulunmadığını açıklamasının ardından avukatlar ve kadının arkadaşları, Porter aleyhindeki kanıt ve iddiaların değerlendirilmesi için bağımsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

Başbakan Scott Morrison de Porter'ın olayı reddettiğine dikkati çekerek konunun polise bırakılması gerektiğini söyledi.

Morrison'un makamına geçen hafta gönderilen isimsiz bir mektupta, kabine üyelerinden birinin 1988'de 16 yaşındaki bir kıza tecavüz ettiği ileri sürülmüştü.

Ülke basınındaki haberlerde söz konusu kabine üyesinin Başsavcı Porter olduğuna ilişkin haberler yer almıştı.

Tecavüze uğradığını iddia eden kadının Şubat 2020'de polise şikayette bulunduktan sonra haziranda intihar ettiği belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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