Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 76'sı tamamlandı
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Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 76'sı tamamlandı

05.11.2020 08:19 | Son Güncelleme: 05.11.2020 08:23
Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 76'sı tamamlandı

DOĞU Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nin inşaatı sürüyor.

DOĞU Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nin inşaatı sürüyor. Tünel inşaatının yüzde 76'sı tamamlanırken, ışığın görünmesine 7,6 kilometre kaldı.

Trabzon- Gümüşhane karayolu üzerinde yapılan ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından 17 Mart 2017'de temeli atılan Zigana Tüneli'nde delme çalışmaları, çift yönlü sürdürülüyor. Projeyle Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyü mevkisiyle Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başarköy köyü arasında, her biri 14,5 kilometre ve toplam 29 kilometre uzunluğunda çift tünel inşa ediliyor. Yeni Zigana Tüneli ile Başarköy Vadisi'nden 1015 metre kotundan girilip, 1264 metre kotuna yüzde 3,30 eğimle tırmanılacak. Yüzde 0,85 eğimle de inilerek, Köstere Vadisi'nden 1212 metre kotundan çıkacak tünelle Zigana Dağı geçilecek. Yüzde 76'sı tamamlanan Zigana Tüneli yurt içi karayolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına katkıda bulunacak.

40 DAKİKA KISALACAKMevcut Zigana Tüneli, yaklaşık 1800 metre kotlarından geçerken, Yeni Zigana Tüneli'ne ise yaklaşık 800 metre daha düşük kottan girilerek, Zigana Dağı geçilmiş olacak. Tünel, Gümüşhane ile Trabzon arasındaki ulaşımı 40 dakika kısaltacak. Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta Zigana, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak. Dünyanın en büyük karayolu tüneli ise 18,2 kilometre uzunluğuyla Çin'de bulunan 'Zhongnanshar' adlı çift tüplü tünel.

'GÜVENLİ YOLCULUK YAPACAĞIZ'Zigana Dağı'ndan yolculuk yaptığını anlatan Özgür Yazıcı, tünel sayesinde ulaşımın kısa ve güvenli hale geleceğini belirterek, "Yıllardır bu yolda yolculuk yapıyorum. Yol çok güzel ama kayalardan taş parçaları düşüyor. Tünelle birlikte hem yolumuz kısalacak hem de güvenli yolculuk yapacağız. Kimin katkısı varsa Allah razı olsun" dedi.'YAKIT TASARRUFU SAĞLAYACAK'TIR şoförü Erdal Demir ise, "33 yıldan beri bu yolu kullanıyorum. Zigana Dağı çok yüksek olduğundan kışı çok sert oluyor. Eskiye göre yollarımız iyi ama tünel açıldığı zaman daha da iyi olacak. Özellikle kışın çok zorluk çekiyoruz. Tünelin açılmasıyla yakıt tasarrufumuz da olacak. Kazaları da engelleyecek. Zamandan çok kar elde edeceğiz" diye konuştu.

TIR şoförü Erol Genç de kışın mevcut yolda çok zorlandıklarını kaydederek, "Yıllardır bu yollarda çalışıyorum. Bu tünel açılırsa hem bizim için rahat olacak hem de yakıt konusunda çok çok iyi olacak" ifadelerini kullandı.   


Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 76'sı tamamlandı
Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 76'sı tamamlandı
Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 76'sı tamamlandı
Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 76'sı tamamlandı
Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 76'sı tamamlandı
Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 76'sı tamamlandı
Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 76'sı tamamlandı
Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 76'sı tamamlandı
Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 76'sı tamamlandı
Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 76'sı tamamlandı
Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 76'sı tamamlandı
Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 76'sı tamamlandı
Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 76'sı tamamlandı
Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 76'sı tamamlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk BAŞAR

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